De Grand Prix van Groot-Brittannië zou voor Williams de 800ste Formule 1-race worden, maar door het wegvallen van de GP van Emilia-Romagna, is dat opgeschoven naar het treffen in Hongarije. Het team kiest er echter toch voor om het Britse publiek op Silverstone te trakteren. Williams komt die race met een aangepaste livery om alvast de mijlpaal te vieren. De FW45 behoudt dezelfde kleurstelling voor de GP op de Hungaroring, wat daadwerkelijk de 800ste race wordt. De auto wordt dan wel voorzien van een speciaal logo. "Het ontwerp voor Silverstone is een eerbetoon aan het Britse erfgoed van het team en aan de oprichter, wijlen Frank Williams", meldt de renstal.

De feestelijkheden gaan nog verder, want Williams stoft voor de gelegenheid ook de Williams FW14B af, de auto waar Nigel Mansell in 1992 kampioen mee werd. Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, krijgt kort voorafgaand de Grand Prix van Groot-Brittannië de eer om een aantal rondjes met de bolide te rijden. In Londen komen er speciale fanzones, waar bijvoorbeeld de kampioenschapsauto van Alain Prost uit 1993 te zien zal zijn. Daarnaast komen Alexander Albon en Logan Sargeant een bezoekje brengen aan de Britse hoofdstad en laat ook teambaas James Vowles zijn gezicht zien.

"Het bereiken van de mijlpaal van onze 800ste Grand Prix is een prachtige prestatie voor Williams", zegt de chef. "We zijn ongelooflijk trots op onze geschiedenis en het erfgoed dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. In onze 46-jarige geschiedenis behaalde het team ongelooflijke resultaten. Met negen constructeurskampioenschappen en zeven coureurstitels op onze naam zijn we het op één na succesvolste F1-team aller tijden, achter Ferrari. We nodigen al onze fans uit om dit samen met ons te vieren, terwijl we eer betonen aan ons iconische verleden en kijken naar een mooie toekomst."