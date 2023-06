Het Formule 1-seizoen 2023 is inmiddels acht Grands Prix oud en tot op heden is er elke keer een auto van Red Bull Racing als eerste over de finish gekomen. Twee keer was dat Sergio Perez, zes keer teamgenoot Max Verstappen. Eerstgenoemde is sinds Miami weggezakt en kijkt momenteel tegen een riante achterstand aan in het kampioenschap. Emerson Fittipaldi verwacht dat de WK-leider ook in Oostenrijk goed voor de dag gaat komen en dringt er bij Perez op aan om nu toch eens te gaan presteren.

"Max heeft het momentum en is op weg naar zijn derde wereldtitel", zegt de tweevoudig F1-kampioen tegen Wettfreunde. "Ik weet wel zeker dat hij ook voor deze race enorm gemotiveerd is. Het team zal ook onder enorme druk staan. Max heeft echter niet meer motivatie of vertrouwen nodig dan dat hij nu al heeft. Ik hoop ook dat Sergio Perez het goed gaat doen. Checo moet echt de boel bijeen gaan brengen. Hij heeft resultaten nodig en moet presteren. In de autosport, al geldt dit nagenoeg voor elke sport, onthouden mensen niet de laatste drie of vier wedstrijden, maar de laatste. Autosport heeft een kort geheugen, maar ik weet zeker dat hij sterk gaat zijn."

Mercedes heeft sinds de Grand Prix van Spanje een stijgende lijn te pakken. Het Duitse merk kwam in Monaco met een nagenoeg nieuwe auto, maar kon door dat type circuit de updates niet goed testen. In Barcelona wel en dat werd beloond met een dubbel podium. In Canada werd Lewis Hamilton derde, achter Fernando Alonso. Het F1-team uit Brackley zit niet stil en komt in de komende paar races met nog meer nieuwe zaken. "Mercedes gaat ons wellicht verrassen", vervolgt Fittipaldi. "Lewis lijkt terug te komen en de zaakjes weer op orde te krijgen. Toto riep dat er meer nieuwe onderdelen komen, dus het zou mij niet verbazen als zij sterk gaan zijn. Dat geldt ook voor Fernando. Hij stond dit seizoen al vaak op het podium. Hij voelt zich goed en vastberaden. Zijn team gaat z'n uiterste best doen."

Ferrari, dat de laatste Grands Prix juist weer tegenvalt, staat ook hoog op het lijstje van Fittipaldi voor de race op de Red Bull Ring. Afgelopen jaar wist Charles Leclerc de Grand Prix op zondag te winnen. De voormalig F1-coureur weet wel dat het weer nog een rol kan gaan spelen. "Ferrari kan in zowel de kwalificatie als race sterk zijn. Ze zijn sterk. De race kan wel leuk worden aangezien de teams steeds competitiever worden. Ook regen kan een hoop doen veranderen."

Leclerc en Norris

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei onlangs dat Hamilton en Alonso momenteel de enige twee zijn die Verstappen kunnen bijhouden, maar daar is Fittipaldi het niet mee eens. "Ik snap het perspectief van Helmut, maar ik weet zeker dat Leclerc er ook staat op een goede dag. Ook Lando Norris is snel. Naar mijn mening is Lando een onwijs snelle gast. Hij en Leclerc kunnen Verstappen zeker aan. Ik snap waarom Fernando en Lewis genoemd worden. Het zijn allebei oude kampioenen en bezitten veel ervaring. Hun inschattingen tijdens de race zijn altijd goed en meestal hebben ze gelijk. Maar Leclerc en Norris zijn er ook."