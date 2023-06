Weerbericht F1 Oostenrijk: Regen op zaterdag, zondag waarschijnlijk droog

Vrijdagmiddag trapt de Formule 1 het Oostenrijkse Grand Prix-weekend af met de enige vrije training en de kwalificatie. De koningsklasse racet op de Red Bull Ring in Spielberg en de kans op buien wordt steeds groter. Tijdens de ochtend ligt het zwaartepunt van de buien nog boven de westelijke regionen van Oostenrijk en is het grotendeels droog en vrij zonnig in Stiermarken. Deze buien trekken in de loop van de dag naar het oosten en het wordt steeds aannemelijker dat ook het circuit met een bui te maken krijgt. Voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 26 graden.

Meeste regen op zaterdag

Tijdens de Sprint Shootout, zaterdag aan het begin van de middag, is een bandenwissel misschien wel nodig, want dit is zoals de weersverwachting er nu voorstaat het druilerigste moment van het F1-weekend. Het is bewolkt en het regent enige tijd met een zwakke westenwind. Voor de toeschouwers is een paraplu op de minder overdekte tribunes wel zo prettig. In totaal kan er zestien millimeter regen vallen. Als het wat harder doorregent, kan het water zich tijdelijk ophopen op het asfalt.

De temperatuur is vergeleken met vrijdag een stuk lager: het wordt maximaal twintig graden. De grip van de banden begint bij temperaturen onder twintig graden minder te worden, dus dit is net een grensgevalletje. In de loop van de middag trekt het zwaartepunt van de neerslag weg naar het oosten. Als dit redelijk snel gebeurt kan de sprintrace om 16.30 uur grotendeels droog verlopen.

Gunstigere omstandigheden tijdens de F1-race

Zondagochtend is er nog kans op een laatste bui, maar de tweede helft van de dag verloopt grotendeels droog en breekt de zon door. Het warmt op naar ongeveer 23 graden en er staat een zwakke bries uit het westen. Ondanks dat het niet zomers of tropisch warm is op het circuit, is het alsnog oppassen geblazen voor de felle zonnestralen. De zon schijnt ’s middags met zonkracht zes en daarmee kunnen de toeschouwers al verbranden nadat een kwart van de racetijd is verstreken.