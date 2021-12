Marko: "Na GP Brazilië was de auto van Mercedes zeker legaal"

De discussie over flexi wings heeft de gemoederen dit jaar flink beziggehouden. Het is een belangrijk onderdeel geweest van de politieke strijd die Red Bull Racing en Mercedes het hele jaar hebben uitgevochten. Na de Grand Prix in Baku moest Red Bull het doorbuigende exemplaar aanpassen en aan het eind van het jaar bleken de rollen zo'n beetje omgedraaid. Ditmaal koos Red Bull juist de aanval. Zo zou het onderste van twee vleugelcomponenten doorbuigen en zou Mercedes daardoor op ieder recht stuk een eigen, kleine DRS creëren.

Red Bull heeft er een dossier van aangelegd, is daarmee naar de FIA gestapt en de aanvullende controles die nadien zijn ingevoerd hebben volgens Marko het beoogde effect gehad. "We wisten wel dat die Mercedes-motor met alle mogelijke specificaties op het optimum draaide", doelt Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com op de meeste agressieve motorstand. "We wisten ook dat de slijtage bij Mercedes veel hoger lag dan bij ons, al was het gewoon verbazingwekkend wat we in Brazilië hebben gezien. Er stonden daar zes Mercedes-aangedreven auto's op de grid en alleen Hamilton had zo'n wonderwapen... Maar goed, dat is nou eenmaal zo gebeurd en het heeft ook geen zin meer om met de beschuldigende vinger te wijzen."

De combinatie van Hamiltons immense topsnelheid en een duidelijke afdruk (lees: slijtplek) op de achtervleugel maakten Red Bull duidelijk dat er meer aan de hand was dan alleen het voordeel van een nieuwe motor. Het heeft Red Bull één race gekost, maar dankzij de aangescherpte controles niet meer dan dat. "Zoals Hamilton ons in Brazilië voorbijgevlogen is, was eenmalig. Daarna waren de topsnelheden weer min of meer normaal, waarbij soms het ene team sneller was en soms het andere. Zo scheef als de verhoudingen in Brazilië waren, hebben we daarna niet meer gezien." Het maakt dat Marko wel durft te concluderen: "Ik ben er zeker van dat na de race in Brazilië alles legaal was."

Het gemis van Lauda

De discussie over flexibele vleugels stond zoals gezegd niet op zichzelf en maakte onderdeel uit van de 'war of words' die Red Bull en Mercedes dit jaar hebben uitgevochten. Christian Horner en Toto Wolff vlogen elkaar geregeld verbaal in de haren, waarbij alles via de publiciteit is gespeeld. Het brengt Marko automatisch bij het overlijden van Niki Lauda, die in deze politieke strijd als een verbindende schakel had kunnen fungeren. "Op momenten dat het escaleerde of dat de situatie tussen Mercedes en ons dreigde over te koken, had ik zeer gewenst dat Niki er nog was."

"Ik geloof dat het dan zeker niet zo uit de hand was gelopen", voegt Marko in gesprek met Servus TV toe. Het komt ook sec doordat Wolff aan de ene kant en Horner en Marko aan de andere kant buiten de camera's om nauwelijks met elkaar gesproken hebben. Door de innige relatie tussen Marko en Lauda was dat wel gebeurd en waren niet alle twistpunten in de media beland. "In dat opzicht denk ik nog vaak met weemoed terug aan de ontbijtjes die wij samen hadden. Die waren dit jaar ook absoluut heftiger verlopen, maar dan was de situatie zeker niet zo geëscaleerd."

Video: Bekijk hier de volledige aflevering van Servus TV met Max Verstappen en Helmut Marko te gast