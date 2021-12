Eindrapport Carlos Sainz: Ferrari-nieuwkomer verbaast vriend en vijand

Het Formule 1-seizoen van Carlos Sainz Jr.

Positie in het wereldkampioenschap: 5

Aantal WK-punten: 164.5

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (Rusland)

Beste resultaat: 2e plaats (Monaco)

Toen Carlos Sainz begin 2020 werd aangekondigd als opvolger van Sebastian Vettel dachten velen in de paddock dat de Spanjaard als tweede viool zou gaan. Charles Leclerc had zichzelf al bewezen met twee overwinningen en had bovendien een langdurig contract op zak, waardoor hij dé man voor de toekomst leek. Sainz zou een gedegen tweede rijder zijn en bovendien iemand die zijn draai nog moest vinden in Maranello. Dat laatste bleek in de praktijk voor een deel te kloppen, al paste Sainz zich veel sneller aan dan dat vriend, vijand en zelfs de mensen bij Ferrari vooraf konden vermoeden.

Sainz kreeg te maken met een nieuwe omgeving, een nieuwe krachtbron en bovenal een nieuw chassis. Dat laatste heeft hem naar eigen zeggen gedwongen om zijn rijstijl aan te passen. "Ik zag in de data veel dingen van Charles die ongelooflijk waren. Ik wist niet dat je zo met die auto kon rijden, maar gaandeweg heb ik dingen gekopieerd en mijn rijstijl aangepast." Het tempo waarmee en de manier waarop Sainz dat heeft gedaan, verdienen lof. Zo is de 27-jarige Madrileen naar Italië verhuisd, was hij veelvuldig in de fabriek te vinden en heeft hij niets aan het toeval overgelaten.

De man met 140 Grand Prix-starts achter zijn naam was vastberaden om zijn kans bij de Italiaanse grootmacht met beide handen aan te grijpen en dat arbeidsethos heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Sainz heeft vier podiumplekken te pakken, heeft na de Grand Prix van Stiermarken zelfs vijftien puntenfinishes achter elkaar gescoord en heeft zich in het coureurskampioenschap ook 'best of the rest' getoond achter de manschappen van Red Bull en Mercedes.

Nog veel belangrijker is dat hij een duidelijk signaal heeft afgegeven naar zijn eigen werkgever: voor de toekomst kan Ferrari óók op hem bouwen. Het hoeft helemaal nog geen uitgemaakte zaak te zijn dat Leclerc de man voor de toekomst is. Sainz heeft de verwachtingen in zijn eerste jaar immers ver overtroffen en heeft laten zien dat hij zijn natuurlijke snelheid kan koppelen aan een indrukwekkende constantheid. Daar komt het vermogen om zichzelf in rap tempo aan te passen nog eens bij. Het zijn eigenschappen die allemaal nodig zijn om te slagen in de top. Slechts weinigen in de paddock hadden vermoed dat Sainz al die karakteristieken in zich had, maar 2021 heeft anders aangetoond.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 8,5 Koen Sniekers 8,5 Niels Dijksterhuis 8,0 Bjorn Smit 9,0

Lees ook het eindrapport van Ferrari als team: Eindrapport Ferrari: Italiaanse trots krijgt weer kleur op de wangen