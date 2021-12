Ferrari: Leclerc en Sainz staan op gelijke voet voor F1-seizoen 2022

Charles Leclerc leek de man voor de toekomst bij Ferrari, maar in 2021 heeft Carlos Sainz laten zien dat hij daar niet voor onder hoeft te doen. De Scuderia eindigde mede door het competitieve rijdersduo als derde bij de constructeurs en verlegde de focus al vroeg naar de auto voor 2022. Het moet de formatie uit Maranello aankomend jaar weer voor de hoofdprijzen laten vechten en in ieder geval de eerste zege sinds Monza 2019 laten pakken. Mocht eremetaal daadwerkelijk binnen handbereik blijken, dan komt ook de interne hiërarchie onder een vergrootglas te liggen.

Om dergelijke bespiegelingen ver voor te zijn, treedt Mattia Binotto nu alvast naar buiten: "Ik denk niet dat we op dit moment een nummer één en een nummer twee nodig hebben. Zo'n aanpak hebben we in ieder geval niet voor het seizoen. We zullen gewoon op ieder moment en afhankelijk van de situatie op de baan een keuze maken", laat de teambaas aan onder meer Motorsport.com weten.

Binotto zegt als geen ander te weten dat twee competitieve coureurs elkaar punten af kunnen snoepen, maar wil daar pas later in het jaar over nadenken. Het zal ook alleen maar een probleem kunnen worden als Ferrari weer om de knikkers meedoet en dat moet onder het nieuwe technische reglement eerst nog blijken. "Het team staat altijd voorop, dat is zeker. Maar als we inderdaad voor de belangrijke posities kunnen meedoen, wordt het op de baan vanzelf duidelijk wie er het best voor staat. Prestaties op de baan zullen het ons wel vertellen. Daarbij draait het trouwens niet alleen maar om het talent of om de capaciteiten van een coureur. Pech, crashes en betrouwbaarheidsproblemen kunnen ook een grote rol spelen."

Met die laatste woorden verwijst Binotto naar Leclerc. De Monegask moest Sainz dit jaar voor zich dulden in de WK-stand, maar dat betekent volgens Binotto absoluut niet dat hij intern voorbijgestreefd is. "Ik ben juist erg blij met de progressie die Charles dit seizoen heeft geboekt. Hij is altijd bijzonder snel geweest in de kwalificatie, zelfs in het laatste deel van het seizoen toen Carlos hem meer tegenstand gaf. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat hij in Monaco en Boedapest geen punten heeft kunnen scoren. Het is lastig in te schatten, maar ik denk dat hij zeker veertig punten meer had moeten hebben. Dan had hij ook een stuk verder naar voren gestaan in het kampioenschap. In dat opzicht kan ik alleen maar positief over zijn seizoen en de vooruitgang zijn."