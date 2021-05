Max Verstappen sloot de donderdagse trainingen als respectievelijk derde en vierde af. Op zich geen beroerde resultaten, zeker niet als je bedenkt dat coureurs het in Monaco vaak bewust iets voorzichtiger opbouwen. Na afloop van de eerste trainingssessies was Verstappen echter niet te spreken. Hij sprak van de lastigste dag uit het lopende Formule 1-seizoen en voegde toe dat Red Bull bijzonder veel huiswerk heeft voor de kwalificatie op zaterdag.

Hoewel Marko dat laatste ook inziet, is de oplossing volgens hem nabij. "We hebben na de eerste vrije training een stap achteruit gezet. Je moet in Monaco vooral een auto hebben die je kunt vertrouwen", laat Marko in Monaco aan Motorsport.com weten. Het devies is volgens de Oostenrijker dan ook helder: terug naar de richting van de eerste vrije training. In dat geval kunnen de Red Bull-auto's volgens Marko wel een gooi naar pole doen. "We hebben zoals gezegd een stap achteruit gezet. Maar normaal gesproken moeten we er wel goed bij staan."

Dat geldt ook zeer zeker voor Ferrari. De Scuderia kwam donderdag opvallend sterk voor de dag, met twee auto's bovenaan de tijdenlijst. Marko hoopt dat Ferrari die lijn doortrekt en dat het Italiaanse team een extra bedreiging kan vormen voor rivaal Mercedes. "Ik vind het alleen maar goed dat we drie teams krijgen die voor pole kunnen vechten." Maar hoe reëel is het eigenlijk dat Ferrari echt voor de hoofdprijzen gaat strijden in Monte Carlo? "Nou, dat denk ik wel. Gezien hun ontwikkeling hadden we wel verwacht dat ze vooraan mee zouden doen. Maar goed, dat ze tijdens de trainingen zo vooraan stonden, is natuurlijk nog weer heel iets anders."

Horner: Verstappen haalt maximale uit onze auto

Waar Marko goede hoop heeft op een betere zaterdag, is teambaas Christian Horner een vergelijkbare mening toegedaan. "We zaten met de banden nog niet in het juiste 'window' op donderdag en de auto had naar de smaak van Max ook te veel onderstuur. Dat vergt nog wat finetuning, maar volgens mij zitten er niet meer mijlenver af. We moeten alles nog een beetje bijschaven en hopelijk doen we dan goed mee op zaterdag." De Brit rekent eveneens op een driestrijd met Ferrari dat zich in de debatten kan mengen. "Zij leken erg snel ja, zeker in die middagsessie. Hun auto lijkt vooral goed in balans, dat is veelbelovend."

Los van de race in Monaco, een high downforce circuit dat Red Bull op papier goed lijkt te liggen, heeft het team uit Milton Keynes nog wel werk aan de winkel. Zo heeft Jos Verstappen laten weten dat Red Bull nog pure snelheid mist ten opzichte van Mercedes en dat Max Verstappen eigenhandig veel verbloemt. "Vaders van coureurs hebben altijd een mening en Jos is natuurlijk iets beter opgeleid [als voormalig F1-coureur] dan de meeste vaders", reageert Horner met een glimlach. "Max haalt alles uit de auto, maar die auto gaat natuurlijk maar zo snel als 'ie maximaal kan. Maar goed, Max doet het in ieder geval geweldig. Hij haalt absoluut het maximale uit onze auto en rijdt op de limiet."

