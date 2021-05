In de eerste vier races van 2021 werd Daniel Ricciardo drie keer verslagen door teamgenoot Lando Norris. Alleen tijdens de laatste race in Spanje had de Australiër de overhand, nadat hij een ‘mini-doorbraak’ beleefde met de McLaren-bolide. Tijdens de eerste drie raceweekenden miste hij namelijk nog vertrouwen in de MCL35M. Norris kreeg woensdag in de persconferentie in Monaco de vraag om het grootste verschil te omschrijven tussen Ricciardo en diens voorganger, Carlos Sainz. De conclusie van de 21-jarige coureur, die woensdag een nieuw meerjarig contract ondertekende bij McLaren, was helder: “Dat is waarschijnlijk de leeftijd - Daniel is vrij oud”, grapte hij.

Buiten het leeftijdsverschil ziet Norris ook dat Ricciardo en Sainz een andere rijstijl hebben, met als voornaamste punt dat zijn huidige teamgenoot een auto wil hebben die goed aansluit op wat hij graag wil zien in een auto. “Ik denk dat hun rijstijl behoorlijk verschillend is. Er zitten veel verschillen tussen hen, maar van wat ik tot nu toe van Daniel heb gezien is dat hij een auto wil die net iets meer bij hem past. Carlos was goed in het besturen van een auto die niet altijd erg lekker reed. Daar was hij erg sterk in. Dat is een van de dingen die ik geleerd heb, denk ik - Daniel is heel snel als hij de juiste auto heeft en alles past. Maar zodra er wat problemen zijn, en dat geldt voor de meeste rijders, dan verlies je wat vertrouwen en heb je het iets lastiger. Ik denk niet dat alleen hij dat heeft, dat is iets wat sommige coureurs meer hebben dan anderen.”

Tijdens de persconferentie ging Norris ook in op de waarschuwingsvlag die hij tijdens de Grand Prix van Spanje kreeg. De aanleiding daarvoor was de manier waarop de Brit zijn positie verdedigde ten opzichte van Sainz. Met die waarschuwing kon hij goed leven. “Dat was vrij duidelijk. Ik veranderde vrij laat van lijn terwijl ik verdedigde. Soms is het lastig te weten met welke snelheid de auto achter je je benadert met DRS en een slipstream. Het begint natuurlijk met weinig, maar hoe verder je op het rechte stuk komt, hoe groter het verschil wordt. Ik bewoog iets te laat in mijn verdediging. Dat was echter fair [van de FIA], ik heb er niets tegenin te brengen.”

