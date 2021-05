De Australische coureur liet na afloop weten dat zijn puike optreden vooral te danken was aan het toegenomen vertrouwen in zijn verbeterde McLaren MCL35M en sprak zelfs van een ‘mini-doorbraak.’ Daniel Ricciardo kwam afgelopen winter over van Renault en had aanvankelijk moeite om zijn draai te vinden bij McLaren, wat vooral op zondag tijdens de race duidelijk werd. Waar teamcollega Lando Norris dit seizoen al 37 punten scoorde en trots derde staat in het kampioenschap, pakte Ricciardo tot nu toe slechts 16 punten, waarmee hij zevende staat in het klassement.

De kwalificatie in Spanje was dus een opsteker. Na afloop legde de Australiër uit dat de nieuwe onderdelen – waaronder een licht gewijzigde voorvleugel en een nieuw vloerconcept – hem vooral in de snelle bochten hadden geholpen. “Waarschijnlijk [kwam het door] de afstelling, waardoor ik beter en met meer vertrouwen kon rijden”, zei Ricciardo op de vraag wat er achter zijn verbetere prestaties schuil ging. “Vrijdag was de auto wat lastig, ik had eerlijk gezegd bij hoge snelheden niet veel vertrouwen.”

Op zaterdag was dat compleet anders, mede dus door die nieuwe onderdelen en een iets aangepaste afstelling. “We brachten wat updates en ik denk dat we de set-up verbeterd hebben om die updates te laten werken vandaag. Dat was waarschijnlijk het moment dat we het tempo vonden." En hoewel dat voelde als een doorbraak, wil Ricciardo nog niet al te hoog van de toren blazen. “Er is nog een aantal bochten op de baan, waar ik bij wijze van spreken mijn weg nog aan het vinden ben. Dus het is een mini-doorbraak, laten we het daar op houden. Maar het is zeker een positieve dag.”