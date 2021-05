F1-tech: Wat schuilt er achter de nieuwste updates van McLaren?

McLaren heeft dit weekend net als een aantal andere teams wat nieuwe onderdelen meegenomen naar Barcelona. De updates voor de MCL35M werden tijdens de eerste vrije training voor het eerst uitgeprobeerd door Lando Norris, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo met de oude configuratie voor een referentie zorgde. In de tweede vrije training reden beide coureurs met het upgradepakket, dat onder andere bestaat uit een nieuwe voorvleugel en een andere vloer.

Voorvleugel

De veranderingen aan de voorvleugel zijn behoorlijk subtiel te noemen. De variant die voor de eerste drie races werd gebruikt is slechts in beperkte mate aangepast om meer snelheid te genereren, zonder de luchtstroom over de auto richting de andere aerodynamische delen van de auto te veel te destabiliseren. De optimalisaties die zijn doorgevoerd zijn echter grondig te noemen. Zo is het hele vleugelgedeelte zelf aangepast, wat vooral is terug te zien aan de uiterste binnen- en buitenzijde, waar de geometrie van de onderste basislaag ter hoogte van de bevestigingspunten is aangepast. Zo is het uiteinde van de onderste laag van de voorvleugel waar deze samenkomt met de endplate nu vlak (zie oranje markering), waar deze bij de oude variant nog krom was. Dit is ook van invloed op de vorm van de daarachter geplaatste vleugels, die dezelfde vorm overnemen. Dit alles is van invloed op hoe de verschillende delen van de vleugel samenwerken met de endplate, wat in het geheel weer van invloed is op de luchtstroom over de rest van de auto.

De oude en de nieuwe voorvleugel van de McLaren MCL35M

Het is een vergelijkbaar verhaal richting het middelste ‘neutrale’ deel van de voorvleugel, waar de onderste laag nu met een vloeiende curve richting het centrum van de auto vloeit (zie oranje highlights). Ook met deze verandering wil het team de richting, vorm en hoeveelheid van de luchtstroom naar de rest van de auto wijzigen. Ook de grootte en vorm van de twee vinnen onder de vleugel lijken te zijn aangepast. Deze staan in de nieuwe variant iets dichter bij elkaar, terwijl ook de hoogte van de buitenste vin iets is afgenomen.

Ook McLaren kiest voor Z-vormige uitsnede

Uitsnedes in de vloer van de McLaren MCL35M

Verder naar achteren is McLaren het achtste team dat heeft gekozen voor een Z-vormige uitsnede in de vloer. Bij de Britse renstaal gaat het gepaard met twee naar buiten staande vinnen vlak voor de uitsnede (zie rode pijl). Het lijkt als doel te hebben om de luchtstroom naar de uitsnede te begeleiden, om daarmee een sterkere vortex te genereren.

Het zal ook van invloed zijn op de sectie vlak voor het achterwiel, waar McLaren dit jaar al de nodige wijzigingen heeft doorgevoerd. In de nieuwste variant moeten vier over de rand van de vloer gebogen vinnen (zie blauwe pijl), in combinatie met een hoekvormig vleugeltje (groene pijl) ervoor zorgen dat de richting van de luchtstroom wordt aangepast alvorens deze tegen het achterwiel blaast. Zonder deze aanpassing kan een deel van de lucht namelijk wegsijpelen richting de diffuser, wat ten koste gaat van de broodnodige downforce.