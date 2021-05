Charles Leclerc maakt in 2021 een goede indruk op zaterdag en de kwalificatie voor de Spaanse GP heeft daar bepaald geen verandering in gebracht. De Monegask zag zijn teammaat sterk voor de dag komen, maar had op het beslissende moment toch de overhand met een vierde startplek tot gevolg. "Mijn aanpak werke vandaag eigenlijk prima. In Q1 en Q2 wilde ik vooral snelle tijden klokken zonder de banden al te veel te belasten. Dat was [met name in Q2] belangrijk om een goede set banden voor de race over te hebben."

Die voorzichtige aanpak kan ook meteen verklaren waarom Leclerc in het tweede deel van de kwalificatie achter Sainz aansloot. In het derde bedrijf gingen alle remmen alsnog los. "Toen ik in Q3 wat meer begon te pushen, viel het allemaal op z'n plek en kwam de rondetijd gelukkig. Mijn eerste run was echt goed. Bij de tweede poging maakte ik een paar foutjes, maar al met al is het wel een goede dag geweest voor ons." Dat laatste komt onder meer doordat Sainz ook zijn mannetje stond en beslag heeft gelegd op P6. "Het gaat de goede kant op", ziet ook Leclerc. "We werken als team erg goed samen en Carlos pusht ons ook hard. Hij is erg competitief en eigenlijk altijd snel. We leren veel van elkaar en daar profiteert het hele team van."

Sainz verwacht meer problemen op zondag

Ook Sainz is te spreken over het optreden van Ferrari op zaterdag. "We gingen hier onder meer goed omdat er relatief weinig rechte stukken zijn. Daardoor staan we iets hoger in de rangschikking. Onze auto gaat dit jaar prima in bochtige delen en de balans is ook goed, zoals in sector drie wel te zien was", aldus Sainz in gesprek met Motorsport.com. Toch had er volgens de Spanjaard nog wel iets meer in het vat gezeten, hij had naar eigen zeggen voor Leclerc kunnen staan. "Ik slaagde er in om twee setjes softs uit te sparen voor Q3, maar in die sessie ging geen enkele ronde zoals ik het graag had gewild. Ik had voor mijn gevoel voor hem kunnen staan met een goede ronde, maar precies dat ontbrak er vandaag aan."

Waar dat nog luxeproblemen zijn, houdt Sainz op zondag rekening met serieuze problemen. "We nemen een nadeel mee naar deze race. We weten namelijk dat ons bandenmanagement nog niet is zoals we dat graag willen zien." Juist dat aspect is op het circuit in Montmelo van groot belang. "In Portimao hadden we het moeilijk en op vrijdag werd weer duidelijk dat we niet het beste team zijn qua race pace en bandendegradatie. Tegelijkertijd denk ik dat we de rest wel kunnen voorblijven als we een goede start hebben en de tactiek naar behoren uitvoeren", duidt Sainz op het gebrek aan inhaalmogelijkheden in Barcelona.