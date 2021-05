Tost: Niet tegen sportieve straf bij overschrijding budgetplafond

De Formule 1 kent sinds januari van dit jaar een budgetplafond De teams mogen dit seizoen ‘slechts’ 145 miljoen dollar uitgeven en dat bedrag daalt in de komende jaren naar 135 miljoen dollar. De uitgaven worden zorgvuldig gemonitord en bij een overschrijding van het budget kunnen boetes worden opgelegd. Tijdens een vergadering over de materie bleek onlangs echter dat de FIA het reglement zo wil aanpassen dat er ook sportieve sancties – zoals puntenaftrek – kunnen worden opgelegd. AlphaTauri, Red Bull en Ferrari zijn het daar niet zo 1-2-3 mee eens, zo versprak Mercedes-chef Toto Wolff zich eerder deze maand.

Franz Tost eist nu duidelijkheid van de FIA over de voorgestelde veranderingen. “Het is heel duidelijk. Dit is een verandering [van de regels] tijdens het seizoen. We hebben om wat meer duidelijkheid gevraagd en we wachten nu totdat de FIA daarmee komt. Daarna zullen we bekijken hoe we verder gaan.” Volgens Tost gaat het AlphaTauri niet om het budgetplafond zelf. “AlphaTauri is absoluut niet tegen een kostenplafond of tegen amendementen op [de regelgeving rond] dat kostenplafond. Maar dat moet wel op de juiste manier gebeuren. We moeten gewoon tot in detail duidelijkheid hebben over wat de FIA hiermee wil.”

Salarisplafond

De gesprekken tussen de teams en de FIA over eventuele aanpassingen aan het financiële reglement zullen de komende weken worden voortgezet. Tijdens die gesprekken zullen vermoedelijk ook de salarissen van de coureurs ter sprake komen. Die salarissen vallen niet binnen het huidige budgetplafond waardoor coureurs nu nog kunnen vragen wat ze willen. Er ligt echter een voorstel op tafel om ook een maximum te stellen aan de inkomens van de coureurs. Tost is één van de belangrijkste pleitbezorgers van zo’n salarisplafond. Hij zei vrijdag een bedrag van “30 miljoen dollar voor beide coureurs” een goed uitgangspunt te vinden. “Dat is nog onderwerp van discussie en het hangt zoals altijd af van hoeveel financiële middelen de verschillende teams tot hun beschikking hebben”, aldus de Oostenrijker.

De eveneens bij de persconferentie aanwezige Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zei zich te kunnen vinden in die 30 miljoen dollar, maar Haas-chef Guenther Steiner vond dat er nog “veel meer werk” nodig was voordat een definitief bedrag genoemd kon worden.