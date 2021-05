Op de mediadag in Monte Carlo gaf Verstappen nog aan met het beste gevoel - in ieder geval beter dan in de voorbije jaren - te beginnen aan het F1-weekend in het prinsdom. Dit hangt nauw samen met zijn beste seizoensstart tot dusver, al was het goede gevoel na de eerste trainingsdag even verdwenen. Verstappen noteerde op donderdag, traditiegetrouw de trainingsdag in Monaco, een derde en vierde tijd. Het stemt de Limburger niet tevreden.

"We zijn te langzaam en niet zomaar een beetje. Volgens mij komen we nog wel wat tekort. We moeten echt nog snelheid vinden", liet Verstappen meteen na afloop van de tweede training optekenen. De Nederlander klaagde tijdens de sessies over verkeer, maar wil dat na afloop zeker niet als excuus gebruiken. "Iedereen krijgt hier met verkeer te maken. Daardoor moet je naar de ideale rondetijden kijken, de beste sectortijden bij elkaar opgeteld. In dat opzicht komen we nogal wat tekort. Het voelde ook niet heel goed tijdens het rijden. Normaal voel ik me comfortabel in de auto en kan ik de snelheid wel makkelijk vinden, maar vandaag duurde het te lang. Het ging niet zoals ik het graag zou willen. Dit is tot nu toe ons lastigste weekend."

Ferrari komt sterk voor de dag

Verstappen gaf mede daardoor vier tienden toe op de snelste Ferrari-coureur in de gecombineerde tijdenlijst. "Ik ben behoorlijk verbaasd om te zien hoe competitief Ferrari hier is", reageerde Verstappen desgevraagd. "Maar misschien laat dat ook wel zien dat wij nog vrij zwak zijn vandaag. Zij doen het erg goed en wij nog niet, daardoor is het verschil behoorlijk groot. Gelukkig hebben we morgen een vrije dag en kunnen we alles analyseren. Maar in mijn optiek moet er best veel veranderen." Verstappen vertrouwt er ook niet zomaar op dat Ferrari enkel in de vrije trainingen kwam bovendrijven en dat we op zaterdagmiddag weer de normale verhoudingen zien. "Nou ja, het verschil is toch best groot op dit circuit. Wij moeten onszelf behoorlijk verbeteren om op gelijke hoogte te komen."