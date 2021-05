Leclerc klokte donderdagmiddag een 1.11.684 en was daarmee een tiende rapper dan teamgenoot Carlos Sainz, die eerder op de dag ook al een sterke indruk maakte. Op zijn beurt eindigde Hamilton op de derde plaats, drie tienden van de Monegask. Verrassend, want tot nu toe hadden topteams Mercedes en Red Bull een straatlengte voorsprong. Ook Hamilton was verrast, maar de coureur was ook wel tevreden over zijn eigen presteren.

“Het is sowieso erg leuk om hier weer te rijden”, zei Hamilton. “Het is snel, het is betoverend als je hier mag rijden. Dus ik heb er wel van genoten, het is echt een uitdaging. Ik denk dat de Ferrari’s erg sterk zijn, het is verrassend om te zien dat ze zo erg verbeterd zijn, maar het is geweldig. Het betekent dat we nog meer concurrentie hebben.” Gevraagd of Ferrari’s snelheid echt was, zei Hamilton: “Ik zie wat jij ziet. Ik probeer me verder met mezelf bezig te houden. Het lijkt er nu wel op, maar we moeten het zien.”

Het was voor het eerst sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2019 dat Ferrari weer eens met twee coureurs aan kop stond in een F1-trainingssessie. De Italiaanse formatie zat vorig seizoen diep in de put nadat het eind 2019 een motorisch voordeel kwijtraakte.

Hamilton verwacht spannende kwalificatie

De kwalificatie in Monaco gaat spannend worden, verwacht Hamilton. De Britse kampioen verdedigt een voorsprong van veertien WK-punten op Max Verstappen. Hamilton was donderdag te spreken over de prestaties van de W12: “De wagen is goed. We hebben een paar goede stappen gezet met de balans van de wagen en daarom ben ik over het algemeen heel tevreden. We gaan vanavond analyseren en dan hebben we nog wat aanpassingen die we toepassen. Het gaat in de kwalificatie spannend worden.”

Teamgenoot Valtteri Bottas eindigde op de vijfde plaats in de tweede Mercedes, hij was in de langzame bochten – daar zijn er in Monaco nogal wat van – te langzaam bij het insturen. “Aan de voorkant heb ik niet het vertrouwen”, zei Bottas. “We hebben dit soort problemen ook gehad op circuits, maar dan midden in de bocht. Nu gaat het om langzame bochten waar je niet echt een goed gevoel hebt met de voorkant. Als je dan niet het vertrouwen hebt dat het insturen gaat zoals je wilt, dan kun je veel tijd verliezen. Onze wagen is best stijf op de hobbels en in de bochten. Dat is niet heel comfortabel, daar moeten we naar kijken.”