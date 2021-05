Het was meteen dringen geblazen op de beroemde baan in Monaco toen de lampen aan het einde van de pitstraat op groen werden gezet. En het werd al ook snel interessant, doordat Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in gevecht gingen voor de snelste tijd. De Nederlander had op een zeker moment een 1.13.499 op de mediums gereden, waarna de Brit exact even snel ging.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Monaco

Niet veel later kwam de regerend wereldkampioen tot een 1.12.559, waarmee hij na de eerste runs op de hardere compounds bovenaan stond. Verstappen klaagde over onderstuur en bleef met een 1.12.801 ruim twee tienden verwijderd van Hamilton. De Limburger stond daarmee echter niet tweede maar derde na een drukke openingsfase, doordat Carlos Sainz Jr. nog naar een 1.12.749 ging. En opvallend genoeg deed de Spanjaard dit op de hardste band.

Vervolgens gingen de coureurs op de zachte band naar buiten. Valtteri Bottas bracht het spel op de wagen met een 1.12.107, waar Ferrari-coureur Carlos Sainz onder dook met een 1.11.796. Verstappen, nog altijd niet helemaal tevreden over de afstelling van zijn Red Bull, zette zichzelf daarna op de tweede stek in de tijdentabel met een 1.12.081. Hamilton maakte tijdens zijn eerste push lap een lelijke stuiter over de gele kerbstone, maar kwam later in zijn run nog tot een 1.12.074, waarmee hij P2 opeiste en Verstappen naar de derde plek terugverwees.

Aanvankelijk waren het dus Mercedes en Red Bull die met elkaar om de snelste dagtijd aan het knokken waren, maar met nog twintig minuten te gaan noteerde Charles Leclerc een 1.11.684, waardoor Ferrari eerste én tweede stond in de tijdenlijst. De Monegask had tijdens de eerste training maar vier rondjes kunnen rijden door een probleem met de versnellingsbak, maar had dus niet lang nodig om op snelheid te komen op zijn thuiscircuit. Dat de snelheid van Ferrari serieus genomen moet worden, blijkt uit een berekening van de Formule 1. Op basis van de gereden rondetijden en een analyse van de data beschikt Sainz namelijk over de beste kwalificatiesnelheid, op 0.05 seconde gevolgd door Hamilton. Leclerc stond derde in deze pikorde op 0.11 seconde van zijn teammaat, en Verstappen vierde op 0.38 seconde.

Een minuut of tien voor het einde veroorzaakte Mick Schumacher voor gele vlaggen door tegen de vangrail te glijden bij Massenet, waarna de Duitser een poging ondernam om zijn Haas met een lekke band terug te brengen naar de pits. Gezien er nog een flink stuk circuit te gaan was en het behoorlijk druk was op de baan, bleek dat nogal een hachelijke onderneming. Schumacher kreeg dan ook de instructie van zijn team om zijn auto aan de kant te zetten, wat hij deed in de uitloopzone van de Nouvelle Chicane. Omdat de racedirectie dit geen veilige plek vond om de auto te laten staan, volgde met nog drie minuten op de klok een rode vlag, waarna de actie niet meer werd hervat.

Vrijdag is traditioneel een rustdag voor de Formule 1 in Monaco. Zaterdag om 12.00 uur gaat de actie verder met de derde vrije training.

Resultaten tweede training F1 Grand Prix van Monaco