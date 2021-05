Verstappen reageert op Mercedes: "Zie Red Bull niet als favoriet"

Max Verstappen is het F1-seizoen 2021 beter begonnen dan zijn voorgaande campagnes in de koningsklasse. Het gemoed voorafgaand aan de vijfde GP van het seizoen, een krachtmeting door zijn eigen woonplaats, is daarmee in overeenstemming: beter dan voorheen in Monaco. "Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we het beste begin van het seizoen hebben gehad, maar dat geeft natuurlijk geen garanties. In de afgelopen jaren is hier met ups and downs gegaan voor ons. In 2016 en 2018 hadden we een hele goede auto, maar in de andere jaren kwamen we toch net wat tekort", laat Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers weten.

Sector drie van Barcelona als goede indicatie?

Dit jaar gloort er weer hoop, al moet daarbij wel worden aangetekend dat Red Bull nog ruimte voor verbetering heeft. Zo heeft Jos Verstappen niet voor niets laten weten dat er werk aan de winkel is met de RB16B. Verstappen junior is een vergelijkbare mening toegedaan en liet in Barcelona onder meer weten race pace tekort te komen. "Maar we kwamen tijdens de kwalificatie natuurlijk ook al tekort in Barcelona. Het was niet alleen tijdens de race. We moeten gewoon nog pure snelheid vinden", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland. Hoopgevend is dat Red Bull wel degelijk het snelste team was in de derde sector van het circuit in Barcelona. Dat gedeelte kent veel langzame bochten en wordt als een goede graadmeter gezien voor de race door het prinsdom. "Nou ja, sector drie in Barcelona is natuurlijk nog steeds niet helemaal zoals Monaco. Er komen veel meer factoren bij kijken dan alleen sector drie in Barcelona. Ik vind het op dit moment gewoon lastig zeggen waar we precies staan."

Als wordt opgemerkt dat Lewis Hamilton dat niet zo lastig vindt en Red Bull aanduidt als favoriet, lacht Verstappen even: "Bij Mercedes willen ze ons altijd tot favoriet maken. Maar ik denk dat wel duidelijk is dat Mercedes er zeker in Barcelona voor stond. Ik denk persoonlijk ook niet dat we favoriet zijn. Op basis van de laatste wedstrijd zijn we dat in ieder geval niet, al hoop ik natuurlijk dat het hier wel iets beter voor ons gaat." Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid voor Verstappen. Zo heeft hij in de voorbije jaren enkele fouten gemaakt in het stadstaatje en ontbreekt een podiumplek in Monaco nog op zijn erelijst. Valt er iets recht te zetten? "Nou, je probeert het gewoon weer opnieuw. Ik ben sowieso niet iemand die denkt ‘de afgelopen jaren is het hier niet goed gegaan en daardoor moeten we nu extra ons best doen’. Je kunt niet meer dan je best doen en dat doen we gewoon elk jaar."

De eerste thuisrace van het jaar

Voor een goed resultaat weet Verstappen wel alvast wanneer hij moet pieken: zaterdagmiddag. "De kwalificatie is hier superbelangrijk, ja. Je kunt natuurlijk heel lastig inhalen. Dat zag je de laatste keer dat we hier waren [in 2019] ook wel met Lewis. Hij had problemen met zijn banden, maar nog steeds kwam ik er niet voorbij. De kwalificatie is absoluut het allerbelangrijkste." Met een goede zaterdag kan Verstappen dus oogsten in wat zijn eerste thuisrace van het jaar zal worden, of mogen we Monaco niet zo noemen? "Jawel, ik ben hier tussen de wedstrijden door toch het meest. Dit voelt gewoon als thuis. Nu is alles afgesloten voor het circuit, maar je kunt in ieder geval lekker thuis slapen. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Het voelt op zich wel als een thuis-Grand Prix."