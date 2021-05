Waarom wordt er in Monaco al op donderdag gereden?

Formule 1-fans weten het: wie alles wil volgen van een raceweekend moet normaal gesproken op vrijdag klaar zitten, want dan beginnen de vrije trainingen. Op die regel vormt de Grand Prix van Monaco echter al sinds jaar en dag een uitzondering, want op het stratencircuit in het prinsdom begint de actie op de baan al een dag eerder. Op vrijdag blijven de Formule 1-auto's er in hun pitboxen, alvorens op zaterdag het spektakel weer verdergaat met de kwalificatie.

Om de reden achter het afwijkende tijdschema te vinden moeten we helemaal terug naar 1929, het jaar waarin de Grand Prix van Monaco voor het eerst werd verreden. De race vond dat jaar plaats in de week van Hemelvaart en net als in Nederland staat de donderdag ook in Frankrijk en Monaco te boek als een nationale feestdag. Voor de organisatie was het dan ook vrij logisch om de trainingen al een dag eerder plaats te laten vinden, op donderdag dus. De meeste mensen waren die dag vrij en het gaf de inwoners op de vrijdag - wanneer de meeste mensen er voor het weekend nog een extra vrije dag aan vastplakken - nog wat extra rust tussen al dat kabaal tijdens het Grand Prix-weekend.

Ook in de jaren na de allereerste Grand Prix van Monaco werd de race steevast in de week van Hemelvaart verreden, waarmee de traditie van de trainingen op donderdag geboren was. Tegenwoordig valt de race regelmatig niet meer samen met Hemelvaartsdag, maar toch hebben de organisatoren vastgehouden aan dezelfde opzet. Die extra dag komt zowel de Formule 1 als de organisatie in Monaco namelijk wel handig uit.

Extra pr-dag

De Grand Prix van Monaco wordt door velen als hét hoogtepunt van de kalender gezien, en dan niet eens zozeer vanwege de actie op de baan. In Monaco komt het aan op zien en gezien worden, komen de grote sterren maar wat graag een kijkje nemen en worden ook de vele sponsoren vaak extra in de watten gelegd. De vrijdag in Monaco wordt door de teams dan ook gretig aangepakt als een extra pr-dag vol met speciale evenementen voor relaties en/of de media. Voor de coureurs is de vrijdag ook bepaald geen vrije dag: naast de nodige bijeenkomsten met de engineers om de bevindingen van de eerste twee vrije trainingen te bespreken, worden de rijders op de vrijdag vaak ook van hot naar her gesleept om op te draven bij talloze pr-evenementen en meet & greats.

Helemaal stil blijft het overigens ook op de vrijdag niet meer in Monaco. De lagere klassen zoals de Formule 2 rijden namelijk wel gewoon op deze dag, maar dan vooral in de ochtend. In de middag wordt de baan weer opengesteld voor het dagelijkse verkeer, waardoor ook de hotels en restaurants hun voorraad voor de rest van het weekend weer bij kunnen vullen. Ook voor de lokale ondernemers komt de extra Grand Prix-dag wel goed uit namelijk: een langer raceweekend betekent namelijk ook een langer verblijf van de toeristen, en daarmee extra inkomsten.

Unieke omstandigheden

Het aangepaste tijdschema is overigens lang niet het enige wat de Grand Prix van Monaco zo uniek maakt. Zo is de race vanwege de lage gemiddelde snelheid de enige Grand Prix die qua afstand onder de 300 kilometer blijft, ligt het paddock niet zoals gebruik achter maar schuin tegenover de pitboxen en zijn de pitgarages zelf een stuk kleiner dan normaal, waardoor het ook voor de teams zelf improviseren wordt. Ook voor de teams in het voorprogramma blijft Monaco bijzonder. Voor de Formule 2 is er bijvoorbeeld geen ruimte in het paddock: zij staan met hun materieel het hele weekend opgesteld in de ondergrondse parkeerruimte bij het Forum Grimaldi aan de haven en bij het tennisstadion.