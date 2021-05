Esteban Ocon maakte vorig jaar in dienst van Renault zijn fulltime rentree in de Formule 1. De Fransman moest het regelmatig afleggen tegen teamgenoot Daniel Ricciardo, maar eindigde het jaar wel positief met een tweede plaats tijdens de voorlaatste race in Bahrein, wat de Fransman zijn allereerste Formule 1-podium opleverde.

In zijn tweede jaar bij de renstal uit Enstone is Ocon voorlopig de beste coureur bij het team van Alpine. De 24-jarige coureur geeft teamgenoot Fernando Alonso regelmatig het nakijken, kwalificeerde zich voor de laatste twee races op de derde startrij en pakte in de laatste drie races punten, met een zevende plaats in Portimao als beste resultaat. De goede prestaties van Ocon zijn ook co-teambaas Marcin Budkowski niet onopgemerkt gebleven. De Pool ziet een duidelijke progressie bij de coureur uit Evreux.

“Hij is vorig jaar gedurende het seizoen beter geworden en kwam in de kwalificatie steeds dichter bij Daniel”, aldus Budkowski. “Vertrouwen is een ding. Vertrouwen in het team, in zichzelf. Het podium hielp ook. Hij heeft hard gewerkt tijdens de winter. Hij is een significant betere coureur en dat zie je terug in hoe hij de sessies aanpakt.”

Niet alleen voor Ocon zelf, maar ook achter de schermen is er flink wat veranderd: “We hebben wat veranderingen doorgevoerd aan zijn team van engineers”, vervolgt Budkowski. “Tijdens de winter hebben we zijn race-engineer gewisseld [Josh Peckett nam de plaats in van Mark Slade] en hij krijgt nu een betere klik met zijn engineer en het team in zijn geheel. Dat is geweldig, omdat hij zo veel constructiever kan werken dan vorig jaar. Dan is het een kwestie van vertrouwen dat alsmaar toeneemt, vooral in dit soort kwalificatiegevechten. Als je alles bij elkaar optelt en je een soort osmose krijgt met de auto en het team, dan maakt het echt een verschil.”

Ook Alpine boekt progressie

Ook het team van Alpine heeft flinke stappen weten te maken na een ietwat teleurstellende start van het seizoen. Vooral in Portugal en Spanje heeft de renstal vooruitgang weten te boeken, waardoor het nu achter McLaren en Ferrari het vijfde team is. Die stap in de goede richting heeft Alpine vooral te danken aan een reeks updates voor de auto. Volgens Budkowski waren met name de verbeteringen voor Barcelona veelbetekenend: “[De upgrade in] Spanje was voor mij belangrijker dan die van Portugal. Portugal was geweldig, omdat we toen twee teleurstellende races achter de rug hadden. We legden onszelf toen druk op om te presteren. Het begin van het seizoen voldeed niet aan onze verwachtingen, dus de progressie was geweldig. Het was geweldig voor het team, de coureurs, voor Esteban, voor iedereen binnen het team om daar op de derde startrij te staan, maar we wisten ook dat de omstandigheden er heel lastig waren.”

“We wisten dat we de auto verbeterd hadden, maar niet echt hoeveel. Barcelona is niet alleen een graadmeter om te zien waar je staat met de auto, maar het is ook een circuit dat de afgelopen jaren niet echt onze favoriet was. Vooral vorig jaar presteerden we er vrij belabberd. Het is dan ook een combinatie van blijdschap en opluchting dat we nu bevestigd hebben gekregen dat de verbeteringen daadwerkelijk werken en dat we de vooruitgang maken die we ook dachten te maken.”