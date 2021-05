Tsunoda: “Hoorde in Spanje pas dat je in Monaco op donderdag rijdt”

Yuki Tsunoda is dit jaar samen met Mick Schumacher en Nikita Mazepin een van de drie debutanten op de Formule 1-grid, terwijl ook Nicholas Latifi – door het ontbreken van de race in 2020 – nog niet eerder met een Formule 1-auto door de straten van Monaco heeft gereden. Schumacher, Mazepin en Latifi maakten in de Formule 2 wel al kennis met het stratencircuit, maar voor Tsunoda wacht dit weekend zijn allereerste kennismaking met het 3,337 kilometer lange stratencircuit.

Tsunoda hoopt in Monaco een teleurstellend raceweekend in Spanje achter zich te kunnen laten: “Ik kijk erg uit naar Monaco, vooral omdat Spanje een moeizaam weekend was voor mij”, vertelt de Japanner. “Ik was niet blij met mijn rijden in de kwalificatie en maakte er een fout, maar ik moet leren accepteren dat dit soort dingen gebeuren en er een streep onder zetten. Ik heb pas vier raceweekenden in de Formule 1 achter de rug, dus nu reset ik mijn gedachten weer en focus ik me zoveel mogelijk op het rijden en aanpassen aan de auto.”

Tsunoda vierde twee dagen na de Spaanse Grand Prix zijn 21ste verjaardag, maar de Japanner heeft het bescheiden gevierd: “Ik heb niet echt iets speciaals gedaan. Een Covid-test in de ochtend, gevolgd door een training in de sportschool. Een normale werkdag dus.”

Eerste kennismaking met Monaco

Na zijn verjaardag heeft Tsunoda zich vooral voorbereid op de volgende race in Monaco. Het circuit is nieuw voor de AlphaTauri-coureur, maar hij heeft wel al de nodige ervaring met stratencircuits: “Ik heb nog nooit in Monaco geracet, maar ik heb bijvoorbeeld wel al in Macau gereden. Ik heb dus al wel wat ervaring met stratencircuits. Ze zijn wel oké. Op een circuit als Monaco heb je een heel andere aanpak nodig, vooral gezien het feit dat het mijn eerste kennismaking wordt. De baanevolutie speelt hier een grote rol. In het begin zal er weinig grip zijn, maar dat verandert naarmate het weekend vordert. Het wordt vooral belangrijk om geen fouten te maken in de eerste en tweede vrije training, om zo mijn tijd op de baan te maximaliseren.”

Niet alleen het circuit zelf zal nog even wennen zijn voor Tsunoda. Ook het aparte tijdschema is nieuw voor de Japanner: “Er zijn een hoop ongebruikelijke factoren die meespelen dit weekend. Ik hoorde in Spanje bijvoorbeeld pas dat je hier op de donderdag rijdt en dat er op vrijdag geen vrije trainingen zijn. Ik moet er verder voor zorgen dat ik mijn concentratie niet verlies, maar ik weet zeker dat ik me aan kan passen. Ter voorbereiding heb ik al veel tijd doorgebracht in de simulator.”

“Onze auto is niet altijd even goed geweest in langzame bochten, waar we in Monaco wel aan worden blootgesteld. Hoewel de auto belangrijk zal zijn, zal het vooral een factor worden hoe ik me kan aanpassen aan de baan. In de vrije trainingen zal ik mijn engineers van zoveel mogelijk feedback moeten voorzien om ze te helpen met de afstelling van de auto, terwijl ik mezelf focus op het rijden. In de kwalificatie komt het allemaal aan op vertrouwen, dat is op een stratencircuit nog belangrijker dan normaal.”