De flexibele achtervleugel van Red Bull zorgt achter de schermen van de Formule 1 voor veel ophef. Volgens McLaren en Mercedes voldoet het onderdeel niet aan het technische reglement en bezorgt het de stal uit Milton Keynes een voordeel op het circuit. Als reactie heeft de regelgevende instantie FIA aangegeven dat het vanaf de Grand Prix van Frankrijk strenger gaat controleren op de flexibiliteit van de achtervleugel. Mercedes en McLaren vinden dat dan weer veel te laat.

Het vierde ‘grote team’ in de Formule 1 is Ferrari en dat hield zich tot nu toe erg koest in de hele discussie. Teambaas Mattia Binotto onthulde in Monaco waarom het zo stil was vanuit Maranello. Ook de Scuderia werkt aan een buigende achtervleugel en zal dus getroffen worden door strengere regelgeving. “Ja, we zijn het aan het onderzoeken”, aldus Binotto, die daar overigens geen kwaad in ziet. “Ik denk dat alle teams op de een of andere manier aan het bekijken zijn wat mogelijk is.” Dat de FIA nu harder gaat optreden, is geen grote streep door de rekening van Ferrari. “De technische richtlijn [van de FIA] wordt steeds duidelijker en we zullen ons ietsjes moeten aanpassen. Maar ik denk dat de invloed op de rondetijden van Ferrari heel klein zal zijn. We zullen nu wat nieuwe ontwerpen moeten voorbereiden om volledig te voldoen aan de technische richtlijn.”

Alpine CEO Laurent Rossi sloot zich aan bij de woorden van Binotto. Ook de Franse renstal wordt er van verdacht een flexibele achtervleugel te gebruiken. Rossi zei dat zijn team alle veranderingen zal doorvoeren die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe FIA-tests. “We ontwerpen een auto die voldoet aan de reglementen. Als de tests aantonen dat we moeten voldoen aan een nieuwe set regels, zullen we dat doen. Dat is alles wat ik kan zeggen.”

Budgetplafond

Die aanpassingen zullen de teams veel geld kosten, geld dat vanaf dit seizoen door het budgetplafond maar beperkt beschikbaar is. Bij Red Bull liet teambaas Christian Horner al doorschemeren dat als de vleugel aangepast moet worden dat een slordige half miljoen dollar gaat kosten. Volgens Horner hebben eventuele aanpassingen dan ook consequenties. “Voor een team als Red Bull dat net tegen het budgetplafond aanschurkt betekent het dat we strategische keuzes moeten maken.”