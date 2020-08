Hamilton pakt pole: 'Verkoos om geen slipstream op te zoeken'

De rechte lijn van Kemmel is bijzonder lang en loopt iets bergop, waardoor veel rijders in de kwalificatie een slipstream probeerden te zoeken. Hamilton deed dat niet en ging van zijn eigen kracht uit. Dat kostte hem tijd in de eerste sector, maar in de bochtige tweede sector maakte de wereldkampioen de verloren tijd meer dan goed. Hij pakte pole voor teamgenoot Valtteri Bottas en de Red Bull van Max Verstappen, het verwachte trio.

"Het was heel close in het begin, maar elke ronde ging beter en beter", reageerde Hamilton die stelde dat hij het effect van de slipstream wel had overwogen. "Ik heb het allemaal bestudeerd. We hebben in het verleden vaker een slipstream gezocht, maar nu deed ik dat bewust niet. Het is hier niet eenvoudig om de juiste downforce-afstelling te zoeken. Dit weekend was de keuze aan mij om als eerste of tweede van het team de baan op te gaan en ik verkoos om als eerste te gaan. Ik wilde schone lucht voor me en wilde me geen zorgen maken over rijders voor mij. Je krijgt nog altijd een slipstream als je zeven seconden achterop ligt, dus dat werkte voor mij."

Zeker met deze wagens blijft Spa-Francorchamps een circuit om te koesteren, ook al zijn de meest tot de verbeelding sprekende bochten inmiddels plankgas. "Het was een ongelooflijke sessie. Je moet hier veel vroeger op het gas omdat de exits zo belangrijk zijn", aldus Hamilton. "Ik maakte in geen enkele ronde echt een fout, maar mijn eerste ronde in Q3 was echt goed. Ik dacht dat ik die niet meer zou verbeteren, maar zelfs dat lukte nog. Daar ben ik heel blij mee."

Hamilton had ook nog een woordje over voor de zwarte acteur Chadwick Boseman, die gisteren op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker en een belangrijke figuur was in de Afro-Amerikaanse cultuur. "Dit is een belangrijke pole voor mij omdat ik wakker werd met het nieuws dat Chadwick is overleden. Het is voor ons allemaal al een zwaar jaar geweest en dit heeft echt mijn hart gebroken. Hij was een voorbeeld en toonde jonge kinderen wat er allemaal mogelijk is. Het was niet makkelijk om me te concentreren, maar ik probeerde de perfectie op te zoeken."

