Ferrari gelaten na uitschakeling in Q2: “Dit is waar we staan”

Ferrari beleeft een verre van prettig seizoen 2020, maar op Spa-Francorchamps gaat het helemaal voor geen meter. In de vrije trainingen zat het tempo er niet in bij Sebastian Vettel en Charles Leclerc, met VT3 als dieptepunt. Daarin bezetten Leclerc en Vettel respectievelijk P17 en P20. In de kwalificatie ging het vervolgens iets beter, want beide rijders wisten zich (met de hakken over de sloot) te plaatsen voor Q2. Dat was meteen ook het eindstation voor beide coureurs. Leclerc moest genoegen nemen met de dertiende startpositie, één plekje voor teamgenoot Vettel. De Duitser benadrukt dat er simpelweg niet meer in zat voor Ferrari.

“Dit is het ware beeld”, zo verklaarde Vettel na afloop van de kwalificatie. “Dit is wat deze auto vandaag op dit circuit kon doen. We hebben er natuurlijk alles aan gedaan en ook vannacht is er keihard gewerkt om te proberen het beter te laten gaan. Ik denk dat het deels gelukt is, maar we staan natuurlijk nog steeds niet waar we graag willen staan. Het is echter niet de eerste race en de eerste kwalificatie dat dit het geval is.”

Gevraagd of Vettel het nut ervan inziet om in de achterhoede te rijden bij Ferrari terwijl zijn contract eind 2020 niet verlengd wordt, antwoordde hij: “Hoe nuttig het is? Het is mijn werk en ik hou nog steeds van racen. De dertiende plek is natuurlijk niet zo spannend als de eerste plek, maar we proberen nog steeds alles samen te laten komen. Vanochtend leek het erop dat we Q2 niet gingen halen en dat lukte uiteindelijk met beide auto’s. Dat is natuurlijk geen succes, maar het is alles wat we konden doen vandaag. Dit is waar we staan.”

Verklaring vinden voor snelheidsverlies 'moeilijk'

Vorig jaar was Ferrari nog het te kloppen team. In alle vrije trainingen en de kwalificatie bezette het team de eerste twee plaatsen, en Leclerc wist de race ook als winnaar af te sluiten. Precies twaalf maanden later bezet de Scuderia de gehele zevende startrij. Na afloop van de kwalificatie vertelde Leclerc dat hij het moeilijk vindt om een verklaring te vinden voor het feit dat Ferrari in een jaar tijd zoveel heeft verloren ten opzichte van de concurrentie.

“Eerlijk gezegd is het heel moeilijk om een verklaring te vinden. Het is een grote stap achteruit in vergelijking met de anderen”, zei Leclerc. “We moeten het hoofdprobleem vinden en proberen het aan te pakken. Het is geen goede dag, maar het is wat het is op dit moment. We moeten hard blijven werken en ik denk dat iedereen in het team het hoofd omhoog moet houden, hoewel dat best moeilijk is in deze lastige tijden. Ik kan de fans thuis ook goed begrijpen dat zij teleurgesteld zijn. Dat is logisch. Wij zullen als coureurs proberen om morgen de best mogelijke race te rijden, maar we mogen geen wonderen verwachten.”