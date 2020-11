Hamilton bekroont 7de constructeurstitel Mercedes: 'Heel intens'

De zevende titel voor de Zilverpijlen was een formaliteit, want Mercedes hoefde niet eens het podium te halen om genoeg punten te verzamelen. Polesitter Bottas maakte op het historische circuit van Imola een prima start, maar pikte al snel een brokstuk van de Ferrari van Sebastian Vettel op, wat hem de hele race tijd zou blijven kosten. Toen Bottas kwam pitten voor harde banden, probeerde Hamilton op oude mediums zijn stint langer door te trekken en had hij net genoeg tijd bij elkaar gespaard toen de gele vlaggen werden gezwaaid voor de gestrande Renault van Esteban Ocon. De virtuele safety car gaf Hamilton een ruimere buffer om zelf een pitstop te maken en aan de leiding te blijven, een leiding die hij niet meer afstond. Na een klapband voor Max Verstappen werd Bottas tweede en kreeg de zevende opeenvolgende constructeurstitel van Mercedes nog wat extra glans.

"Dit is heel intens", stelt Hamilton. "Als ik naar mijn crew hier kijk en denk aan alle mannen en vrouwen in de fabrieken van Brackley en Brixworth, dan zijn zij de echte helden. Zij hebben constant gewerkt en nooit opgegeven. Ze blijven gewoon doorgaan en innoveren. Mensen denken dat dit voor ons went, maar het voelt steeds alsof het de eerste keer is met dit team en dat is te danken aan onze teamspirit. Ik ben iedereen enorm dankbaar dat ik hier deel van uit mag maken."

Teambaas Toto Wolff was natuurlijk ook uitermate gelukkig na de finish. "We hebben een groep die geweldig samenwerkt", reageerde de Oostenrijker fier. "We zijn samengebleven en hebben geprobeerd om nog beter te presteren. Daar zijn we in geslaagd en ik ben super trots om hier deel van uit te mogen maken. Of we nu nog beter gaan doen? Ja, zolang iedereen gemotiveerd blijft en de energie heeft - en ik denk dat je dat bij deze jongens kan zien - dan denk ik dat we nog verder kunnen pushen. Er zal ongetwijfeld tegenstand zijn volgend jaar met Max en Honda, die het heel goed doen aan het einde van dit seizoen, maar we kijken al uit naar de volgende uitdaging.