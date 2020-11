Verstappen teleurgesteld na DNF door klapband: "Alweer balen"

Alle races waarin Verstappen de eindstreep in 2020 haalde, wist hij ook naar het ereschavot te rijden. In Imola leek zijn tiende podium van dit kalenderjaar in de maak, totdat zijn rechterachterband ineens de geest gaf. Een klapband, vast in het grind en klaar. "Tja, het is niet eens vervelend, maar het is gewoon kut. Ik weet ook niet hoe het kan, de band plofte ineens", laat een teleurgestelde Verstappen meteen na afloop voor de camera van Ziggo Sport weten.

Puntloos ondanks fraaie inhaalactie

Een ogenschijnlijk goede race is daardoor op niets uitgelopen. "De start was nog goed. Daarna probeerde ik gewoon bij Bottas in de buurt te blijven, al hadden ze [bij Mercedes] volgens mij net iets meer snelheid. Over het algemeen waren wij iets langzamer. Daarna [heb ik] natuurlijk een pitstop gemaakt en in de tweede stint zat ik vast achter Valtteri, hij had volgens mij schade aan de vloer", neemt Verstappen zijn eigen race nog even door.

Het hoogtepunt van Verstappens zondagmiddag volgde na een foutje van Bottas. Gehinderd door schade aan de vloer van zijn W11 vergaloppeerde de Fin zich in de voorlaatste bocht. "Dat was mijn enige kans [om hem te pakken]. Hij maakte al een paar keer eerder een foutje daar en deze was net wat groter dan die andere fouten. Toen kwam ik er dus voorbij. Daarna was er niks aan de hand, normaal gezien wordt je makkelijk tweede maar het mocht niet zo zijn."

Alweer een race om snel te vergeten

Deze uitvalbeurt op het fraaie maar smalle Autodromo Enzo e Dino Ferrari betekent dat Verstappen op 162 WK-punten blijft steken en dat hij Bottas verder weg ziet lopen. Het gat tussen beide coureurs bedraagt inmiddels 35 punten met nog vier Grands Prix voor de boeg. "Het is balen. Of we deze race moeten vergeten? Ja, alweer. Ook drie keer een nulscore in Italië, dat is natuurlijk niet best. Maar ja, weet ik veel. Het kon een hele goede race zijn, maar goed."

