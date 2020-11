Ricciardo: Vierde plek leek maximaal haalbare in 'bizarre race'

Ricciardo vertrok op Imola vanaf de vijfde startpositie, maar met een goede start katapulteerde hij zich naar de vierde positie. Even leek hij Lewis Hamilton daarbij nog te kunnen bedreigen voor P3, maar dat lukte uiteindelijk niet. Daarna zag de Renault-coureur de top-drie makkelijk wegrijden, terwijl hij zelf zijn vierde positie moest verdedigen. Na de pitstops werd die vierde positie P5, omdat Sergio Perez hem voorbij was gegaan, maar bij de safety car kwam de Racing Point-coureur naar binnen. Ricciardo bleef buiten en profiteerde optimaal van Max Verstappens uitvalbeurt, want voor de tweede keer dit seizoen mocht hij mee naar het podium.

De Australiër toonde zich na afloop van de race zeer tevreden met het resultaat, dat meer was dan wat hij lange tijd voor mogelijk hield. “Het was een bizarre race”, trapte Ricciardo af na afloop van de race. “Ik klom bij de start naar de vierde plek en ik had het gevoel dat het natuurlijk het maximale was wat we konden doen, met die drie mannen vooraan. Maar ineens was Perez heel snel. Hij haalde ons via de pitstops in en volgens mij stopte hij aan het eind nog een keer voor softs tijdens de safety car. Wij kozen natuurlijk voor een betere positie op de baan. Ik weet niet precies wat er gebeurde met Max, maar dat bracht ons in het gevecht. Ik weet ook niet waar Kvyat in de laatste ronden ineens vandaan kwam, maar het was leuk. Twee podiums in drie races. Het gebeurde allemaal heel snel aan het einde, maar het was erg leuk.”

Tot de late safety car-fase kende de race op Imola een relatief voorspelbaar verloop, met weinig inhaalacties op de baan. De enige verschuivingen werden bewerkstelligd door een afwijkende strategie te hanteren. Dat inhalen een schier onmogelijke opgave bleek, dat doet volgens Ricciardo niets af aan het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. “Het is hier duidelijk behoorlijk moeilijk om in te halen, maar het circuit op zichzelf is geweldig. Het is super.”

Daar waar Ricciardo na afloop van de GP van de Eifel vergat om zijn gebruikelijke shoey te doen, deed hij dat na de GP van Emilia-Romagna wél. Ook winnaar Hamilton wilde het wel proberen, wat voor Ricciardo als een verrassing kwam. “Ik was van plan om uit de schoen te gaan drinken en toen hoorde ik Lewis zeggen ‘doe je andere schoen uit’”, vertelde hij bij Sky F1. “Ik dacht eerst ‘nee’, want drie jaar geleden zei hij nog dat hij dat nooit zou proberen. ‘Je kan het aanbieden of me dwingen, maar ik drink het niet.’ Maar vandaag vroeg hij er zelf om. Dat verraste me, maar 2020 is een vreemd jaar.”