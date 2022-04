Haas F1 verwerpt terugvordering Uralkali en legt extra claim neer

Begin maart trok Haas F1 Team eenzijdig de stekker uit de samenwerking met Uralikali, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Eigenaar Dmitry Mazepin heeft namelijk banden met de Russische president Vladimir Poetin en dus zette de Amerikaanse renstal ook coureur Nikita Mazepin aan de kant. De Rus werd vervolgens vervangen door de sterk presterende Kevin Magnussen. Uralkali had een groot deel van het bedrag aan sponsoring vooraf al betaald aan Haas F1 en kort na de aankondiging van de breuk eiste het bedrijf middels een openbare verklaring een terugvordering van dat bedrag.

Bij Haas F1 viel intussen een schrijven op de mat waarin Uralkali vraagtekens zette bij de beslissing van het team om het contract te beëindigen, terwijl ook een verzoek tot terugbetaling van 12 miljoen euro aan vooruitbetaald sponsorgeld werd ingediend. Nu blijkt echter dat Haas een formeel antwoord heeft gegeven op die verzoeken door de claims te verwerpen. Motorsport.com heeft een kopie van de brief van het team aan Uralkali ingezien, waarin de renstal benadrukt dat het alle recht heeft om het contract te verbreken. Dat kan vanwege een clausule in de overeenkomst waarin staat dat Uralkali de publieke reputatie en het imago van Haas F1 ‘niet mag aantasten of ter discussie mag brengen'.

Haas verwerpt eis en wil zelf compensatie zien

De banden tussen Mazepin, Uralkali en het Kremlin zorgen er volgens Haas voor dat deze clausule ingezet kan worden. Ook de door de Europese Unie getroffen sancties jegens de familie Mazepin zouden daarin een rol spelen. Op het moment dat het contract werd verbroken, had de EU echter nog geen sancties ingesteld.

In de brief laat Haas weten waarom men vindt dat het sponsorgeld van Uralkali in hun ogen niet terugbetaald hoeft te worden. “Volgens juristen en jurisprudentie is de partij die de overeenkomst opzegt wegens wanprestatie van de andere partij, niet verplicht aan die partij terug te geven wat zij reeds op grond van de overeenkomst heeft ontvangen”, leest de brief. “De vordering van Uralkali om het aanbetaalde bedrag van 12 miljoen euro terugbetaald te krijgen, is derhalve ongegrond en wordt afgewezen.”

Daarnaast legt Haas nu een extra claim neer bij Uralkali als gevolg van de verloren inkomsten door de annulering van de overeenkomst met het Russische bedrijf. Het team eist daarom nog eens 8 miljoen euro, die het binnen enkele dagen wil ontvangen. Pas als het geld uiteindelijk ontvangen is, gaat Haas over tot de contractuele verplichting tot het afleveren van een van Mazepins F1-auto’s uit het seizoen 2021. “Tenzij het hiervoor genoemde bedrag is betaald aan Haas, bestaat er aan de kant van Haas geen verplichting om te leveren en vindt er dus geen levering van de F1-auto plaats”, staat in de verklaring. Volgens een bron met kennis van de situatie weigert Haas ook om loon over te maken aan Mazepin voor zijn werkzaamheden die hij tot het verbreken van het contract uitvoerde in 2022.

Rechtszaak onvermijdelijk na nieuwe eis Haas?

De houding van Haas F1 zorgt naar verluidt voor verbazing bij Uralkali. “Iedereen begrijpt dat de wereld in een lastige situatie zit, maar het is simpelweg ridicuul om te beweren dat Haas het geld mag houden uit een contract dat eenzijdig is beëindigd, zonder te voldoen aan de overeengekomen diensten”, zegt een bron. “Ze lijken het prima te vinden om Russisch geld uit te geven en ze vragen zelfs om meer, maar tegelijkertijd willen ze er geen Russen bij hebben. Het is een schokkende verklaring richting een titelsponsor die vorig seizoen instapte, toen het team geld nodig had. Bovendien werd meer gedaan dan de contractuele verplichtingen door teamleden extra bonussen te geven, zodat alle betrokkenen betere resultaten zouden behalen.”

Vertegenwoordigers van Uralkali en Nikita Mazepin weigerden om in te gaan op de kwestie en verwezen naar de eerdere verklaring die is verschenen op de website van het bedrijf. Ook vanuit Haas F1 was er op het moment van publicatie nog geen reactie. Wel lijkt de zaak nu zo goed als zeker af te koersen op een strijd in de rechtbank, tenzij Haas op het laatste moment voor een andere aanpak kiest met betrekking tot het geld.