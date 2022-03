Uralkali wil sponsorgeld Haas F1 terug en dreigt met rechtszaak

Nadat Rusland op de tweede dag van de Formule 1-wintertest in Barcelona was begonnen aan de invasie van Oekraïne, heeft het Haas F1 Team snel gehandeld. Nog voor de laatste testdag op vrijdag werden de logo’s van titelsponsor Uralkali en de kleuren van de Russische vlag van de VF-22 verwijderd. Tegelijkertijd gaf het team aan dat men zich in de week daarna zou beraden over een definitief afscheid van Uralkali, terwijl ook de positie van coureur Nikita Mazepin ter discussie was komen te staan. Vorige week volgde het definitieve besluit: Mazepin verloor zijn zitje bij Haas F1, terwijl ook titelsponsor Uralkali de deur werd gewezen.

Bij Uralkali is men echter niet blij met de gang van zaken. In een verklaring maakt de kunstmestproducent duidelijk de stap van Haas onverklaarbaar is en dat de F1 altijd vrij moet blijven van politiek en druk van buitenaf. Ook gaat het een claim leggen op het sponsorgeld dat voor 2022 al betaald was aan Haas F1. Als de claim succesvol is, wordt het geld ondergebracht in een stichting waarmee het bedrijf steun wil geven aan atleten die worden uitgesloten van deelname aan internationale competities. Mocht het nodig zijn, dan is Uralkali bereid om naar de rechter te stappen en zo een terugvordering van het geld te bewerkstelligen.

“Uralkali is voornemens om haar belangen te beschermen in lijn met de toepasselijke juridische procedures en behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke procedure te starten, schadevergoeding te eisen en terugbetaling te vorderen van de aanzienlijke bedragen die Uralkali heeft betaald voor het Formule 1-seizoen 2022”, leest de verklaring van het bedrijf. “Aangezien het grootste deel van de sponsorgelden reeds is overgemaakt aan Haas en het team de sponsorovereenkomst voor de eerste race van 2022 heeft opgezegd, is Haas zijn verplichtingen richting Uralkali niet nagekomen. Uralkali verzoekt tot onmiddellijke terugbetaling van de door Haas ontvangen bedragen.”

De sponsoring van Uralkali in de autosport hield niet op bij Haas F1, want sinds 2016 werd ook Hitech Grand Prix door het bedrijf gesponsord. Die renstal – die uitkomt in onder meer de Formule 2 en Formule 3 – kondigde dinsdag ook aan dat het sponsorcontract verbroken wordt. Uralkali heeft nog niet aangekondigd of Hitech ook een claim kan verwachten voor terugbetaling van het reeds overgemaakte sponsorgeld.