FIA dient Verstappen van repliek na klacht over trage safety car

Tijdens de race op Albert Park kwam de safety car tweemaal in actie. Verschillende coureurs uitten hun ongenoegen over de ondermaatse snelheid van de Aston Martin. Max Verstappen noemde het een ‘schildpad’. De safety car moet het veld in goede banen leiden wanneer ergens op het circuit een incident heeft plaatsgevonden, maar door de lage snelheid verloren de F1-wagens aanzienlijk bandentemperatuur. "Er was heel weinig grip. De safety car reed zo langzaam, het leek wel een schildpad. Ongelooflijk. We reden 140 kilometer per uur op het achterste rechte stuk, terwijl daar geen beschadigde auto of iets dergelijks stond. Ik begrijp niet waarom we zo langzaam moesten rijden", zei Verstappen er zondag na de race over.

De Limburger benadrukte bovendien dat de safety car van Aston Martin langzamer is dan de wagen die Mercedes levert. De beide merken rouleren dit jaar. De mondiale autosportfederatie FIA gaat echter niet mee in de uitleg. Donderdag werd er een verklaring naar buiten gebracht waarin staat dat de snelheid van de safety car niet relevant is. “In het licht van recente opmerkingen over de snelheid van de safety car in de Formule 1, wil de FIA benadrukken dat de belangrijkste functie van de safety car is om de veiligheid van de coureurs, marshals en officials te bewaren en natuurlijk niet de snelheid”, leest de verklaring van de FIA. “De procedures van de safety car hebben verschillende doelen, afhankelijk van het incident in kwestie. Daarbij moet ook rekening gehouden worden bij het formeren van het veld achter de safety car, alsmede het bergen van een beschadigde wagen of het op een veilige manier opruimen van het circuit. De snelheid wordt aangepast op de werkzaamheden die plaatsvinden op het circuit.”

De FIA verklaart bovendien dat de snelheid van de safety car niet bepaald wordt door de technische specificaties van de wagen, maar wel door hetgeen de wedstrijdleiding veilig acht. “De snelheid van de safety car wordt over het algemeen bepaald door de wedstrijdleiding en niet door de mogelijkheden van de wagens. Dit zijn high-performance wagens die gebouwd worden door de beste constructeurs ter wereld. Ze moeten omgaan met verschillende omstandigheden en worden bestuurd door een coureur en bijrijder met enorm veel ervaring. De impact die de safety car heeft op de snelheid van de wagens die erachter rijden, is een secundaire overweging. De impact is namelijk voor alle deelnemers hetzelfde, zo is het altijd geweest. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig besturen van de wagens en moeten daarbij voldoen aan de eisen van de wagen en de omstandigheden op het circuit.”

Na een bijna-aanrijding tussen Mick Schumacher en Yuki Tsunoda achter de safety car in Melbourne heeft de FIA aangegeven dat er gekeken gaat worden naar de regels van het rijden achter de safety car. Nu is het zo dat coureurs binnen tien wagenlengtes van elkaar moeten blijven als ze achter de safety car rijden.