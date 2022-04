Verstappen: F1 safety car van Aston Martin leek wel een schildpad

In Australië fungeerde de Aston Martin Vantage als safety car, natuurlijk met Bernd Mayländer achter het stuur. De Duitser moest tweemaal in actie komen: om te beginnen na de vroege uitvalbeurt van Carlos Sainz en nadien nogmaals na de crash van Sebastian Vettel. In die fase van de race stond nagenoeg het volledige veld op de hardste compound die Pirelli had meegenomen. Max Verstappen kreeg bij de herstart zijn enige kans om Charles Leclerc onder druk te zetten, al had dat vooral met een moeizame laatste bocht van de Monegask te maken.

Volgens Verstappen hing dat nauw samen met het gebrek aan temperatuur in de banden en daardoor met het tempo van de safety car. "Er was heel weinig grip. De safety car reed zo langzaam, het leek wel een schildpad. Ongelooflijk. We reden 140 kilometer per uur op het achterste rechte stuk, terwijl daar geen beschadigde auto of iets dergelijks stond. Ik begrijp niet waarom we zo langzaam moesten rijden", legt Verstappen aan onder meer Motorsport.com uit.

"Dat moet wel bekeken worden. Sowieso is de safety car van Mercedes sneller doordat die is voorzien van extra aero. De safety car van Aston Martin is langzaam en heeft zeker meer grip nodig. Onze banden waren steenkoud bij de herstart", vervolgt de wereldkampioen. "Toen we de laatste bocht ingingen, zag ik al dat Charles onderstuur had. Ik deed het bewust iets rustiger aan en had een betere lijn te pakken. Maar de manier waarop we momenteel achter de safety car rijden, is niet fijn."

Nieuwe safety car-regels hinderen Verstappen niet

De Australische GP was ook de eerste race waarin de nieuwe safety car-richtlijnen van wedstrijdleider Niels Wittich van toepassing waren. Het is in de paddock al een 'Verstappen-regel' genoemd, aangezien de Nederlander deze tactiek in de drie Grands Prix voor de race in Australië toepaste. In Abu Dhabi, Bahrein en Saudi-Arabië kwam Verstappen steevast naast de leidende auto en precies dat is nu verboden. In de zogenaamde event notes is voorgeschreven dat je prima een lijn links of rechts van de leider kunt kiezen, maar dat je te allen tijde achter de voorligger moet blijven.

Het betekende dat Verstappen de twee herstarts in Melbourne anders moest aanpakken, al heeft hij naar eigen zeggen geen last gehad van de nieuwe regel. "Ik heb in het verleden beide dingen ook al wel gedaan, dus naast elkaar rijden en ook erachter blijven. Uiteindelijk maakt het niet veel uit en is het voor iedereen gelijk. Ik denk zelfs dat mijn herstarts ditmaal beter waren dan in de vorige races."

