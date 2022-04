In het sportieve reglement van de Formule 1 is opgenomen dat de coureurs achter de safety car onderling niet meer dan tien wagenlengtes afstand mogen laten vallen. Tegelijkertijd moeten zij er echter voor zorgen dat de banden en remmen op voldoende temperatuur blijven voor als de race weer wordt hervat. Dit doen zij door over de baan te zigzaggen en afwisselend te vertragen en te accelereren - een praktijk die als gemeengoed kan worden beschouwd in de autosport.

Tijdens de Australische Grand Prix in Melbourne leidde het zondag echter bijna tot een zware crash. Yuki Tsunoda moest tijdens de safety car-fase voor de crash van Sebastian Vettel op het rechte stuk plots vertragen voor teamgenoot Pierre Gasly, die op zijn beurt afremde voor de auto die voor hem reed. Mick Schumacher, die achter de Japanner reed, had dit alles pas laat in de gaten en schoot rakelings langs de AlphaTauri, terwijl hij vol in de ankers ging. “Jezus, waarom rijden ze zo onregelmatig?”, reageerde Schumacher geschrokken op de boordradio. Gevolgd door: “Holy cow, dat scheelde weinig!”

Na de race moesten Schumacher, Tsunoda en Gasly naar de stewards komen omdat er mogelijk sprake was van een overtreding van de regels. In Artikel 5.55 van het sportief reglement staat namelijk dat coureurs achter de safety car niet onnodig langzaam, niet onregelmatig en niet op een manier mogen rijden die potentieel gevaarlijk kan zijn voor andere coureurs. Na alle drie de rijders gehoord te hebben en beeldmateriaal te hebben teruggekeken, besloten de stewards geen straffen uit te delen voor het hachelijke moment. Daarnaast constateerden zij dat de afstandregel zoals die momenteel is geformuleerd, schuurt met de praktijk.

In de motivatie van de stewards staat: “De coureurs reden achter de safety car in een lijn over het rechte stuk. De wagens waren aan het accelereren en vertragen om de banden en remmen op temperatuur te houden ter voorbereiding op de herstart. Gasly remde af in reactie op de auto voor hem en in reactie daarop vertraagde Tsunoda. Schumacher, die zich probeerde te houden aan de tien wagenlengtes afstand zoals die in de regels staat geschreven, naderde Tsunoda hierdoor en moest naar links uitwijken en hem inhalen om een botsing te voorkomen.”

“De stewards vinden dat geen van de coureurs schuldig is aan het overtreden van de regels, maar het is wel duidelijk dat de snelheid en het remvermogen van de Formule 1-auto’s, vooral wanneer gepoogd wordt voldoende temperatuur in de banden en remmen te houden, op gespannen voet staan met de tien wagenlengtes afstand die in de regels staat vermeld”, vervolgen zij. De stewards stellen voor dat hierover bij de volgende races verder gesproken wordt met de coureurs. “Dit moet een punt van aandacht zijn in toekomstige rijderbriefings, zodat coureurs het samen met elkaar eens worden over hoe hier het beste mee kan worden omgegaan, voordat er een onfortuinlijk ongeluk gebeurt.”