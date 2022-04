Aston Martin: "Crashes van Vettel in Melbourne niet normaal"

Sebastian Vettel moest de eerste twee races laten schieten door een coronabesmetting. Hij keerde in Melbourne terug achter het stuur van de AMR22, maar kende een heel moeizaam weekend. Hij crashte in de derde training, waarmee hij zichzelf geen dienst bewees in de kwalificatie. Vroeg in de race ging de Duitser er vervolgens nog eens af. Het was een rampzalig weekend voor Aston, want ook Lance Stroll crashte. Het is gissen naar de oorzaak van de crashes die Vettel meemaakte in Melbourne, maar teambaas Mike Krack vindt het niet fair om de schuld volledig in de schoenen van zijn kopman te schuiven.

“Ik ben blij dat Seb ongedeerd is gebleven bij deze incidenten”, zegt Krack. "Als hij zoiets meemaakt als viervoudig wereldkampioen, dat hij deze dingen meemaakt, ligt niet aan de manier waarop hij rijdt. Hij kent deze auto. Dit is iets waar we naar moeten kijken, ook welke auto we hem voorschotelen en wat hij voelt. Maar je zult het met me eens zijn dat het niet normaal is dat hij zo in de problemen verkeert. Het ligt volgens mij niet aan twee gemiste races, hij heeft meerdere keren gewonnen in Melbourne. Hij weet waar hij komt en hij heeft met de auto getest. Dus we schuiven het niet op twee gemiste weekenden. Met een coureur van dergelijke klasse moeten we kijken wat we hem geven."

Aston Martin heeft als enige team nog geen punten gescoord dit seizoen en staat derhalve tiende bij de constructeurs. Krack weet inmiddels waar het euvel ligt. "Normaal gesproken kun je dit soort problemen redelijk eenvoudig vaststellen. Het zit in aero en het gewicht van de auto. We zullen beter worden qua gewicht, maar aerodynamica blijft een probleem. Daar moeten we echt naar kijken. Als de aero beter is, dan wordt alles makkelijker en zijn de coureurs ook blijer. De resultaten worden dan ook beter, dat scheelt enorm."

Gevraagd of het team de verkeerde afslag heeft genomen in de ontwikkeling van de nieuwe wagen, zegt hij: "Op een gegeven moment neem je een beslissing over een bepaald concept, maar ook over de werking van de wagen. Dan kom je problemen tegen waar wij en andere teams nu mee te maken hebben, dat stokt de ontwikkeling nu een beetje. We gaan vooruit, maar het is nog te vroeg om hier echt mee af te rekenen. Het is best frustrerend, je weet dat er vooruitgang in zit, maar je kunt het nog niet laten zien op het circuit."