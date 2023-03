Mick Schumacher mag zich inmiddels reservecoureur van Mercedes noemen, maar in 2022 was de jonge Duitser bezig met zijn tweede volledige Formule 1-seizoen bij Haas F1 Team. Een groot succes werd dat niet: teamgenoot Kevin Magnussen scoorde veel meer punten en maakte bovendien veel minder brokken. De kostbare crashes van Schumacher waren teambaas Guenther Steiner en eigenaar Gene Haas een doorn in het oog, wat zij tijdens het seizoen al lieten blijken. In de Netflix-serie Drive to Survive komen echter fragmenten voorbij waarin Steiner nog steviger uithaalt naar zijn coureur.

Na de crash in Jeddah zegt de markante Italiaan dat Schumacher na een leerjaar in 2021 "in de tweede race de auto sloopt omdat zijn teamgenoot sneller is". Na een pover optreden in Baku, waarin Schumacher bang is dat zijn remmen te warm worden, meldt Steiner: "Fucking hell. Hij is zo fucking langzaam dat hij geen remmen nodig heeft." Zelf heeft de teambaas van Haas het nieuwe seizoen van Drive to Survive niet gezien, maar in Bahrein erkent hij dat hij nog altijd achter zijn uitspraken staat. "Ik heb die dingen gezegd, ik kan me sommige uitspraken herinneren. Ik denk ook niet dat ze al mijn uitspraken hebben laten zien", steekt Steiner van wal na een vraag van Motorsport.com. Hij ziet zijn teksten als iets wat in het heetst van de strijd kan gebeuren, al helpt de selectie van de uitspraken door Netflix niet.

"Natuurlijk laat Netflix de slechtste, meest opmerkelijke dingen zien. Dat is natuurlijk ook wat de show moet doen", vervolgt hij. "Maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd en dat kan ik niet terugnemen. Ook was besloten om dat er niet uit te laten halen, want je hebt niets te verbergen. Het is wat het is en ik schaam mij er niet voor. Ik kan het verklaren als iets wat in het heetst van de strijd gebeurt. Als racer zeg je soms dingen die ik nu niet zou zeggen. Dit soort dingen kunnen gebeuren in het racen, dus we moeten er niet te diep op ingaan als een analyse van mijn mentale gesteldheid." Hoe Schumacher zich voelt over de uitspraken, weet Steiner niet. "Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan hem. En als hij dat niet leuk vindt, wat doe je daar dan aan?"

Geen problemen met werkwijze Netflix

De manier waarop Netflix de sommige dingen in de Formule 1 in beeld brengt, krijgt regelmatig kritiek van mensen die in de koningsklasse werken. Toch lijkt Steiner er geen problemen mee te hebben. "Het beste wat ze kunnen doen, is niets. Maar is dat goed? Nee", legt hij uit. "Je gaat natuurlijk ook niet echt in op hoe je presteert in de serie. Ik ben namelijk geen acteur, het is ook geen acteerklus. Ik oordeel dus ook niet of ik het goed heb gedaan of niet. Ik heb mijn werk gedaan en ik beoordeel mijn werk op wat wij bereiken op het circuit, niet op of het goed of slecht lijkt op Netflix. Dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit."