Het Formule 1-seizoen 2023 is pas één race oud, maar sommige coureurs lijken zich al neer te leggen bij nieuwe wereldtitels voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Zo verkondigde George Russell na afloop van de GP van Bahrein dat Red Bull in staat is om alle 23 races van dit jaar te winnen. Een ongeslagen seizoen zou een unicum zijn, want in het verleden van de sport heeft geen enkel team dat ooit gepresteerd: McLaren kwam er in 1988 het dichtste bij in de buurt door 15 van de 16 races te winnen. Daar waar Russell dus denkt dat dit record eraan kan gaan in 2023, verwacht Jenson Button dat Red Bull het lastig gaat krijgen om dit voor elkaar te krijgen.

"Ik weet dat veel coureurs hebben gezegd dat het een makkelijk kampioenschap wordt voor Red Bull en Max, maar hoe kan je dat zeggen?", vraagt de wereldkampioen van 2009 zich af. "We hebben pas op één circuit getest én geracet. Ook weten we allemaal dat Bahrein uniek is qua hoe de auto's daar werken. Het is een circuit waar hard remmen en tractie belangrijk is, maar het draait niet zozeer om hoge snelheden. Dat kunnen we dus nog niet zeggen. Na Saudi-Arabië, een sneller en vloeiender circuit, zullen we meer weten. Daarna krijgen we ook de Europese races. Het gaat geen eenvoudige klus worden voor Red Bull en Max. Dit is een geweldige start van het seizoen en heel anders dan hoe het vorig jaar ging, maar ik denk dat ze nog altijd enkele spannende gevechten moeten gaan leveren."

De strijd om de overwinning in de Grand Prix van Bahrein is eigenlijk nooit tot ontbranding gekomen, daar was Verstappen simpelweg te sterk voor. Desondanks heeft Button zich niet verveeld tijdens het kijken naar de openingsrace. "Ik heb de race gekeken en de Red Bulls hebben duidelijk een voorsprong. Het leek een relatief gemakkelijke race, vooral voor Max. Maar als we de winnaar even buiten beschouwing laten, was het een geweldige race. Ja, het was te makkelijk voor Max, maar de race zelf was erg goed", zegt Button, die in het bijzonder heeft genoten van de strijd die Lewis Hamilton en Fernando Alonso leverden. "Het was een race vol actie en dat is wat ik graag zie. Ik wil geweldige gevechten zien. Het was heel bijzonder om te zien hoe twee grootheden als Lewis en Fernando elkaar bestreden."

