Lando Norris trapte afgelopen week in Bahrein zijn vijfde volledige Formule 1-seizoen af. De Brit rijdt al jaren bij McLaren en versleet diverse teamgenoten. Momenteel heeft hij debutant Oscar Piastri aan zijn zijde, wat van Norris definitief de eerste coureur maakt bij het team. De 23-jarige coureur maakte al in de opstapklassen indruk. De McLaren-coureur won in de aanloop naar F1 diverse titels. De laatste keer dat Norris een seizoen winnend afsloot was in het Europees F3-kampioenschap. Een jaar later, in 2018, promoveerde hij naar de FIA Formule 2, maar moest George Russell als kampioen voor zich dulden. Dat hield Zak Brown echter niet tegen om Norris in 2019 Formule 1-coureur te maken.

De jonge Engelsman uit Bristol behaalde al zes podiums, maar stond nog nooit op het hoogste treetje van het ereschavot, dit tot zijn eigen frustraties. In de Grand Prix van Rusland van 2021 was Norris voor het eerst dicht bij een zege. Hij trainde zich naar pole-position en reed een dag later sterk in de rondte, totdat de hemelpoorten zich boven het circuit in Sochi openden. De McLaren-coureur besloot buiten te blijven, maar verloor daarmee de zege aan Lewis Hamilton en viel zelf terug naar P7.

Norris heeft dus al mooie dingen laten zien. Voormalig Formule 1-coureur Mika Hakkinen, die in 1998 en 1999 het wereldkampioenschap won, is meer dan onder de indruk van hem. De Fin schaart Norris in het rijtje van diverse toptalenten. "Het is een zeer snelle, maar nog jonge coureur. Hij heeft al veel bereikt en laat constant overtuigende resultaten zien", zegt de oud-coureur, die in het verleden ook voor McLaren in actie kwam tegen Unibet International. "Hij is ontzettend getalenteerd, dat staat vast. Hij zit op hetzelfde niveau als Charles Leclerc, Max Verstappen en Carlos Sainz. Hij kan goed gas geven."

De seizoensopener verliep een stuk minder voor Norris. Een pneumatisch probleem in de power unit zorgde voor zes lange pitstops. Uiteindelijk besloot het team hem te laten uitvallen met nog twee ronden te gaan, al werd hij wel nog als zeventiende geklasseerd.