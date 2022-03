Steiner looft Ferrari F1-motor: “Beste krachtbron van het veld”

In 2020 liep Ferrari nog achter de feiten aan ten opzichte van de andere motorleveranciers. De krachtbron van het merk verloor vermogen na een geheime schikking met de FIA, waardoor het fabrieksteam, Haas F1 Team en Alfa Romeo op achterstand werden gezet. Vorig jaar werden er al verbeteringen doorgevoerd aan het hybride systeem van de krachtbron en in 2022 is opnieuw een stap gezet met een nieuwe verbrandingsmotor. In de kwalificatie in Bahrein werden vier van de eerste zeven coureurs aangedreven door een Ferrari-krachtbron. Charles Leclerc zette Ferrari voor het eerst sinds Azerbeidzjan 2021 weer op pole. Ook Haas en Alfa Romeo wisten Q3 te bereiken in Bahrein.

Op zondag was er succes voor de Ferrari-aandrijflijnen. Het fabrieksteam scoorde voor het eerst sinds Singapore 2019 een dubbelzege, terwijl Haas F1 met de vijfde plek van Kevin Magnussen meer punten scoorde dan in 2020 en 2021 bij elkaar opgeteld. Bovendien eindigde Alfa Romeo met twee auto's in de punten, iets wat sinds Imola 2020 niet meer was gelukt. Die successen doen Guenther Steiner vermoeden dat Ferrari inmiddels over de beste krachtbron in het F1-veld beschikt. “De Ferrari-motor is nu denk ik de beste motor. Dat denk ik echt en daar verdienen ze echt de credits voor, want zij zaten in dezelfde positie als wij. Zij moesten hierover veel kritiek van mensen slikken”, vertelt Steiner. “Ze zijn teruggegaan, hebben hun huiswerk gedaan en zijn met iets heel goeds op de proppen gekomen.”

Naar verluidt is het motorische voordeel van Ferrari zo’n twee tienden van een seconde per ronde waard. Ook Valtteri Bottas heeft daarvan kunnen profiteren: hij eindigde in zijn eerste kwalificatie voor Alfa Romeo op de zesde positie. Voor zijn gevoel bestaan er anno 2022 geen grote verschillen tussen de motoren meer. “Ik denk dat Ferrari geweldig werk heeft geleverd, ze hebben absoluut een stap voorwaarts gezet ten opzichte van vorig jaar. Dat is dus een verbetering, zonder twijfel”, legt hij uit. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen constateerde na de kwalificatie dat de Ferrari’s goed gaan op het rechte stuk, al zijn de betere prestaties in zijn ogen niet alleen te danken aan de verbeterde motor.

In de Bahreinse kwalificatie was de Mercedes-motor juist aan het andere uiteinde van het spectrum te vinden met maar liefst vier uitgeschakelde auto’s in Q1 en nog eens twee in Q2. Zo kwam McLaren niet verder dan startplaatsen 13 (Lando Norris) en 18 (Daniel Ricciardo). “We moeten toegeven dat we buiten de problemen gewoon de snelheid niet hadden”, geeft teambaas Andreas Seidl eerlijk toe. “Het is belangrijk dat we dat erkennen en dat we ons vergelijken met het fabrieksteam van Mercedes. Wij missen ten opzichte van hen een seconde. Dat is onze beste referentie en daar richten wij ons op als team. We weten dat we gewoon grip missen, wat zowel mechanisch als aerodynamisch van aard is. Het is belangrijk dat we onze energie steken in het zo snel mogelijk vinden van snelheid.”