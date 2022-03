Berger: Verstappen had wereldtitel niet gewonnen zonder agressie

Na een zinderende titelstrijd legde Max Verstappen in Abu Dhabi beslag op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. In de laatste ronde van de race op het Yas Marina Circuit rekende hij af met Lewis Hamilton en deed dat met een gewaagde inhaalactie in bocht 5. Het was tekenend voor de agressiviteit die de Red Bull Racing-coureur gedurende het seizoen liet zien, waarbij hij vaak de eerste mogelijkheid aangreep om een inhaalactie in te zetten en zich regelmatig met hand en tand verdedigde.

Volgens Gerhard Berger kon Verstappen ook niet anders als hij de wereldtitel wilde pakken. “Vorig jaar moest hij agressief zijn, want Lewis’ auto was beter. Als hij niet zo agressief was geweest, had hij uiteindelijk geen kans om het kampioenschap te winnen. Hij deed dus wat hij moest doen”, zegt hij in gesprek met onder meer Motorsport.com. Wel voorziet Berger een scenario waarin Verstappen het in 2022 anders gaat aanpakken. “Als de auto dit jaar de beste is, dan gaat hij zich misschien aanpassen en het op een andere manier doen omdat die agressiviteit niet meer nodig is. Want als je zo agressief rijdt en het werkt niet, je raakt elkaar of je valt uit, dan doet dat pijn.”

'Reglementen kolfje naar de hand van Newey'

In 2022 staat de teller voor Verstappen inmiddels op één uitvalbeurt, al kon hij daar zelf weinig aan doen: problemen met de brandstoftoevoer brachten zijn race drie ronden te vroeg ten einde. Desondanks heeft Berger er vertrouwen in dat Red Bull Racing de zaak op de rit krijgt. De nieuwe reglementen zijn in zijn ogen namelijk een kolfje naar de hand van ontwerper Adrian Newey. “Ik denk dat Red Bull dit jaar de beste kans heeft. De reden daarvoor is dat de nieuwe reglementen heel erg om aerodynamica draaien en op dat vlak is Adrian [Newey] de beste”, stelt Berger.

“Bovendien is Adrian waarschijnlijk de enige die hier in de jaren 80 mee moest dealen, want destijds hadden we dezelfde reglementen. Daar waar ze nu over klagen, hadden wij de hele tijd. Wij weten hoe we ermee om moeten gaan en de engineer die er toen het beste mee omging, was Adrian Newey. Hij weet dus vanaf het begin met deze reglementen dat wat de windtunnel laat zien qua cijfers wellicht niet het beste is qua rondetijd op het circuit. Het is een kwestie van het ontwerp van de vloer, de rijhoogte enzovoorts, dus ik denk dat deze reglementen nog beter zijn voor Adrian dan in het verleden.”