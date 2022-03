Met de zesde plaats van aanwinst Valtteri Bottas en de tiende stek van Formule 1-rookie Zhou Guanyu vertrok Alfa Romeo met negen punten uit Bahrein. Dat is al bijna net zoveel als het totaal van het gehele seizoen 2021, toen de renstal uit Hinwil tot dertien punten kwam. De nieuwe C42 blijkt echter een schot in de roos. Dat zorgt voor veel vertrouwen bij het team.

“Het is een lekker gevoel dat we het seizoen begonnen zijn met twee auto’s in de punten. Het feit dat we dit weekend alweer gaan racen, geeft ons de gelegenheid om dit enthousiasme en momentum om te zetten in hopelijk nog een goed resultaat”, zegt teambaas Frederic Vasseur. “Ik was onder de indruk, maar niet verrast door hoe het team het weekend benaderde en het vertrouwen dat we in ons kunnen hadden. Het hele team heeft gedurende het jaar goed gewerkt. Dit is het resultaat. We willen de wereld laten zien waartoe we in staat zijn. We hebben het gevoel over een competitieve auto en een zeer toegewijd rijdersduo te beschikken. Dit is een boost voor het moraal van iedereen binnen het team.”

De teambaas benadrukt wel dat de renstal niet na één goed weekend naast de schoenen moet gaan lopen: “We zijn ons terdege bewust van de uitdagingen die in het verschiet liggen. We hebben in Bahrein gezien hoe dicht het veld bij elkaar zit en hoe competitief het is in de kwalificatie en race. We moeten op de toppen van ons kunnen presteren. Als we dat doen, dan is het realistisch om beide auto’s weer in de punten te zien.”

Jeddah Corniche Circuit nog sneller geworden

Valtteri Bottas kwam in Bahrein na een inhaalrace na een slechte start als zesde over de meet. De Fin, afgelopen winter overgekomen van topteam Mercedes, deelt de mening van Vasseur: “Het is nog vroeg in het seizoen. We verwachten dat de rangorde verschuift, afhankelijk van de updates die teams introduceren. Wij staan echter ook niet stil en we zijn toegewijd om deze vorm vast te houden. Ik zie veel motivatie in het team. We gaan de juiste kant op. Saudi-Arabië wordt opnieuw een race waarin we kunnen strijden om een goed resultaat. De baan heeft veranderingen ondergaan en is zelfs nog sneller geworden. Ik kijk ernaar uit.”

