Spa-Francorchamps toekomstbestendig na uitgebreide verbouwing

Eind vorig jaar ging het legendarische circuit in de Ardennen op slot voor een grootschalige verbouwing. Oude tribunes werden verwijderd, op Raidillon werd een nieuwe tribune gebouwd en op het circuit zelf werden diverse uitloopstroken vergroot. De verbouwing heeft tot nu toe zo’n 25 miljoen euro gekost. Het is de eerste stap in een algemene investeringsstrategie, die er voor moet zorgen dat Spa-Francorchamps toekomstbestendig is.

“Dankzij de werken die de hele winter hebben geduurd, hebben we nu in het voorjaar van 2022 een piste waarvan het tracé gelijk blijft, maar waarvan de veiligheid is verhoogd”, zegt Melchior Wathelet, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Er werden verschillende aanpassingen aan de piste uitgevoerd om de dubbele FIA/FIM Grade C-homologatie voor respectievelijk autowedstrijden en motorwedstrijden te verkrijgen. Ten slotte werd er ook een nieuwe tribune gebouwd op de top van een van de beroemdste bochten ter wereld.”

Dat laatste werd gedaan met betrekking tot veiligheid voor de autoraces, maar ook om in de toekomst evenementen van de FIM te kunnen hosten. De 24 uur van Spa op de motor hoort daar ook bij. Dat evenement wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Ook worden de voorzieningen voor het publiek flink verbeterd, dat proces wordt de komende winter hervat.

“Voor het uitvoeren van deze werken gingen, naast onze eigen teams, 250 mensen aan de slag gedurende 5 maanden, met meer dan 100 machines”, legt CEO Amaury Bertholomé uit. “In totaal ging het om meer dan 30 bedrijven, waarvan – en dat is heel belangrijk - een groot deel uit Wallonië. Hun kennis en vaardigheden moeten hier zeker benadrukt worden. We hebben het over een enorme hoeveelheid werk in een zeer korte tijd: de renovatie van alle run-off zones, de nieuwe grindbakken, het opnieuw egaliseren van bepaalde delen van de baan (voorbij La Source, bij de Raidillon en bij Speakers corner) en de bouw van een volledig nieuwe tribune op de top van de Raidillon: met 4.600 zitplaatsen, ontvangstruimtes en een adembenemend uitzicht. De tribune zal toegankelijk zijn voor het publiek vanaf het World Endurance Championship, begin mei. In de Endurance-zone, bij de afdaling van La Source naar de Raidillon, verschijnen in 2023 opnieuw tribunes.”

Het eerste grote evenement op het vernieuwde Spa vindt begin mei plaats met de jaarlijkse race van het World Endurance Championship. Begin juni staat de 24 uur van Spa voor motoren op het programma. Ook de ELMS, DTM, het WK Rallycross en de 24 uur van Spa voor GT3-wagens staat weer op het programma. Eind augustus schiet het tweede deel van het Formule 1-seizoen tevens in gang met de Grand Prix van België.

Het huidige contract van de Formule 1 met Spa-Francorchamps liep in 2021 af, maar het circuit heeft door het coronavirus nog een extra jaar gekregen. Er zal dus onderhandeld moeten worden over een nieuw contract, maar F1-baas Stefano Domenicali heeft aangegeven een vertrek van historische circuits niet te schuwen nu er steeds meer interesse komt uit andere werelddelen.