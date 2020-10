Russell vreest problemen met 'track limits' tijdens Portugese GP

Portimao is voor de Formule 1 bekend als testlocatie, maar aankomend weekend dient het Autodromo Internacional do Algarve voor het eerst als decor voor een officiële Grand Prix. De vloeiende lay-out krijgt vele handen op elkaar, al ziet Russell ook een negatieve keerzijde als het om de baanlimieten gaat. De 22-jarige rijder spreekt daarbij uit eigen ervaring.

"We kunnen problemen krijgen met track limits in de eerste bocht. Hopelijk kunnen die zaken voorafgaand aan het weekend nog worden verholpen", aldus Russell tegenover onder meer Motorsport.com. Hij wijst specifiek op de eerste bocht, waarvoor het circuit in Portimao twee opties biedt. De eerste mogelijkheid is een even simpele als snelle bocht naar rechts - die F1 dus wenst te gebruiken - en de tweede optie bestaat uit een hairpin naar rechts die wordt gevolgd door een knik naar links. Laatstgenoemde variant lijkt veel op de eerste bochtencombinatie van het Bahrain International Circuit.

"Ik weet nog goed dat deze kwestie ook problemen opleverde in de Formule 3. In 2015 hadden we daar een raceweekend. De donderdag ervoor werkten we een test af en bleek iedereen erg snel te zijn in die eerste bocht, zeg maar de versie die F1 ook wil gebruiken. Maar iedereen ging wijd, buiten de baan, om extra snelheid mee te nemen. Toen hebben ze alsnog besloten om tijdens het raceweekend de andere optie, die mooie hairpin, te gebruiken", zo vervolgt hij zijn uitleg. "Ik ben eerlijk gezegd best verbaasd dat F1 niet meteen voor die tweede optie heeft gekozen. Ook omdat de race daar leuker van kan worden. Het is voor veel inhaalacties beter om een langzame bocht [en dus een langere remzone] na het lange rechte stuk te hebben."

Ondanks deze bedenkingen kijkt Russell wel met bovenmatige interesse uit naar het F1-weekend in de Algarve. "Het is een prachtig circuit met vele blinde bochten, hetgeen dit circuit net iets meer karakter geeft. We moeten natuurlijk afwachten hoe het in deze auto's voelt, maar ik kijk er zeker naar uit. Ik kijk ook uit naar de uitdagingen van een nieuwe baan, waar wij en alle andere teams mee te maken krijgen."

Masi reageert: "Weet dat track limits een rol gaan spelen"

FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft inmiddels laten weten te willen handhaven op het overschrijden van de baanlimieten in Portimao. "We weten dat het een thema kan worden en dat geldt niet alleen voor de eerste bocht van dat circuit. Maar we hebben al enkele maatregelen genomen en proberen er verder zo goed mogelijk mee om te gaan."