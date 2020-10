Ferrari werkt al aan 2022-project: Neus doorstaat crashtest

Ferrari werkt momenteel, net als andere teams, op drie fronten tegelijk: aan de doorontwikkeling van de SF1000, aan de auto voor volgend jaar (met tokens en een compleet vernieuwde krachtbron) en tot slot aan de auto voor 2022. Voor dat jaar gaat het technische reglement in de koningsklasse volledig op de schop en komt het grondeffect weer in het middelpunt van de aandacht te staan, als voornaamste manier om downforce te genereren.

De meeste teams zijn achter de schermen al in meer of mindere mate bezig met het 2022-project, al heeft de internationale autosportfederatie FIA de mogelijkheden daarvoor beperkt. Jean Todt en de zijnen willen voorkomen dat een coronajaar met minder inkomsten voor teams samenvalt met 'het duurste jaar ooit' uit de Formule 1-geschiedenis. Daardoor is het werk aan onder meer de aerodynamica van deze nieuwe auto's verboden tot 1 januari 2021.

Aan meer structurele onderdelen van de auto, die bovendien niet worden gezien als 'performance differentiators', mogen teams al wel werken en dat is precies wat Ferrari doet. Zo heeft het merk uit Maranello volgens informatie van Motorsport.com al een officiële crashtest laten uitvoeren met het beoogde neusontwerp voor 2022. Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de FIA. Volgens informatie van deze site heeft ook het Formule 1-team van Renault, dat volgend jaar als Alpine door het leven gaat, groen licht gekregen van de FIA na een geslaagde 'front crash test'.

Bij Ferrari is overigens niet gezegd dat men dit eerste ontwerp ook daadwerkelijk zal gebruiken bij de ouverture van het Formule 1-seizoen 2022. Deze eerste zet geeft bovenal aan dat de herstructureerde technische afdeling geen tijd wil verspillen richting de zo gewenste ommekeer. Eerder gaven Ferrari-kopstukken als Laurent Mekies en John Elkann al aan dat de Scuderia het nieuwe technische reglement van 2022 als een welkome kans ziet. Na die omwenteling moet Ferrari weer gestaag in de buurt van de hoofdprijzen kunnen komen.

