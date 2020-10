Hoe ziet de Formule 1-rijdersmarkt voor 2021 er precies uit?

In januari leek Max Verstappen het zogenaamde 'silly season' de kop in te drukken nog voordat het spel op de wagen was. Het aflopende contract van de Nederlander werd als een cruciale factor in de rijderstombola gezien, maar dat aspect viel weg toen Verstappen opvallend vroeg en voor een opvallend lange periode zijn krabbel onder een nieuw Red Bull-contract zette.

Saai werd het desondanks niet. Allesbehalve zelfs. Zo werd Sebastian Vettel nog voor aanvang van de eerste race de deur gewezen door Ferrari - althans na afloop van dit seizoen - en werd Carlos Sainz uit de hoge hoed getoverd als nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. De Spanjaard wordt bij McLaren juist opgevolgd door Daniel Ricciardo, die bij Renault de weg perfect vrijmaakt voor een sensationele F1-rentree van Fernando Alonso. Genoeg verschuivingen dus, maar daarmee zijn we er nog niet. Nog lang niet zelfs...

Mercedes

We beginnen onze rondgang door de paddock vanzelfsprekend bij het kampioensteam van Mercedes. Dat team heeft formeel nog maar één coureur vastliggen voor 2021: Valtteri Bottas. Begin augustus maakte het Zuid-Duitse merk bekend dat de Fin nog een jaartje langer in een superieure Zilverpijl mag blijven rijden. Het is overigens niet wereldvreemd om te denken dat 2021 meteen het laatste jaar van Bottas wordt bij de formatie van Toto Wolff, al is het maar omdat Mercedes-protegé George Russell inmiddels staat te trappelen van ongeduld.

Het resterende zitje bij Mercedes moet natuurlijk voor de zesvoudig en binnenkort zevenvoudig wereldkampioen zijn. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Lewis Hamilton zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zet. Voor de coronabreak liepen de gesprekken naar verluidt nog stuk op exorbitante salariseisen en na de onderbreking hebben de heren Hamilton en Wolff talloze keren aangegeven geen haast te hebben. Een drama is dat echter niet. "Lewis wil in de snelste auto zitten en wij willen de snelste coureur in onze auto hebben. Dat is overduidelijk. We moeten alleen een goed moment vinden om alles te bespreken", geeft Wolff aan dat Hamilton normaal gezien bij Mercedes blijft.

Ferrari

Bij Ferrari zijn er helemaal geen vraagtekens meer. Nog voor de kerst tekende Charles Leclerc een contract dat hem tot en met het Formule 1-seizoen 2024 aan de Italiaanse trots bindt. De Monegask is overduidelijk de beoogde kopman die toekomstig succes moet binnenhalen, al moet hij daarvoor wel wachten totdat Ferrari de huidige crisis eindelijk te boven is. Geduld is een schone zaak, zullen we maar zeggen.

Het tweede zitje is zoals genoemd ook al vergeven en wel aan Carlos Sainz. De Spanjaard, die tegelijk met Verstappen debuteerde in de Formule 1 bij Toro Rosso, is aangetrokken als vervanger van Vettel. Deze Ferrari-transfer is een jongensdroom die uitkomt voor Sainz, al valt er sportief nog wel het één en ander op aan te merken. Want staat McLaren er niet beter voor dan Ferrari? Het is een vraag die al veelvuldig is gesteld en ook met 'ja' is beantwoord, al bleef het antwoord van de hoofdrolspeler steeds onveranderd: "Ik heb geen spijt van mijn keuze."

Red Bull

In de tweede of eigenlijk al derde golf van dit 'silly season' zijn vele ogen gericht op Red Bull. Dat laatste is sowieso het geval vanwege het Honda-vertrek, al gaat het hier om het vacante zitje voor 2021. Als we Helmut Marko mogen geloven, dan heeft Alexander Albon nog steeds de beste papieren in handen, al neemt de druk wel toe. Zo maakte de Britse Thai op de Nürburgring weer geen beste beurt. Dit heeft achter de schermen ook een kleine kentering teweeggebracht. Waar voordien alleen maar publiekelijk over Albon werd gesproken, bevestigde Marko nadien indien nodig ook naar rijders buiten het Red Bull-programma te kijken, oftewel naar Nico Hülkenberg en Sergio Perez. Conclusie van de Oostenrijker blijft echter nog wel: als Albon zijn ding doet, rijdt hij ook in 2021 voor Red Bull. Een besluit wordt half november verwacht, rond de Grand Prix van Turkije.

In dat geval mag Albon wederom instappen als teamgenoot van Max Verstappen. Zoals bekend heeft de Nederlander in januari van dit jaar al een nieuw contract getekend. Op dat ondertekende papiertje staat dat Verstappen normaliter tot en met het Formule 1-seizoen 2023 voor de energiedrankengigant blijft rijden. Maar wat is normaal en geeft het aangekondigde vertrek van Honda wellicht opties? Verstappen vindt het desgevraagd 'te vroeg om daarover te praten' en houdt de boot vakkundig af. Voor 2021 heeft het sowieso geen invloed: volgend jaar rijdt de enige Nederlandse F1-coureur van dit moment 'gewoon' bij Red Bull.

McLaren

Bij McLaren is er minder reuring. Zak Brown heeft zijn gewenste structuur staan met teambaas Andreas Seidl en technisch directeur James Key. Motorische zorgen heeft men in tegenstelling tot Red Bull ook al niet. Vanaf volgend jaar krijgt het opgekrabbelde team uit Woking de beschikking over Mercedes-motoren, in potentie een belangrijke stap in de wederopbouw.

Op rijdersvlak is de situatie ook helder. Lando Norris blijft en waarom ook niet? De jonge Brit presteert naar behoren, heeft veel potentie en vertegenwoordigt bovendien een belangrijke marketingwaarde met zijn grappen en grollen. Dat laatste valt ook zeker te zeggen van Daniel Ricciardo, die aankomend seizoen instapt bij McLaren. Alhoewel Renault nu ook duidelijk in de lift zit, heeft Ricciardo besloten om de Fransen te verlaten en de vrijgekomen plek van Sainz op te vullen. Norris-Ricciardo, het is een rijdersduo waar McLaren verder mee kan bouwen.

Renault

De huidige werkgever van Ricciardo had juist zeer diep in de buidel getast om de goedlachse man uit Perth eind 2018 los te weken en over te nemen van Red Bull. Cyril Abiteboul zag in Ricciardo een ideale rijder om mee te bouwen aan succes op de langere termijn. Na twee seizoenen is die hoop echter vervlogen. Heel rouwig is men daar bij Renault overigens niet om. Het vertrek van Ricciardo maakte de weg namelijk perfect vrij voor een verloren zoon, een zoon op leeftijd met nog immer grote ambities: Fernando Alonso. De Spanjaard wil in 2022 oogsten, maar stapt volgend jaar al wel in voor wat hijzelf een voorbereidingsjaar noemt.

Het tweede Renault-zitje is ook al ingevuld, aangezien Esteban Ocon een doorlopend contract heeft. Waar Ricciardo de Renault-opmars dit jaar draagt, blijft de Franse coureur ietwat kleurloos. En dat terwijl een andere Fransman, Pierre Gasly, wel prominent in de schijnwerpers staat na zijn zege op Monza. Diezelfde Gasly wordt in de geruchtenmolen ook gelinkt aan Renault, al zal dat - als het al zover komt - eerder iets voor 2022 zijn. Voor volgend jaar is de situatie met Alonso en Ocon in ieder geval duidelijk, ook al een duo om naar uit te kijken.

AlphaTauri

De geruchten rond Gasly brengen ons bij zijn huidige team: AlphaTauri. Marko gaf aan drie van de vier Red Bull-zitjes al te hebben ingevuld voor volgend jaar. Aannemende dat Albon het vraagteken blijft, lijkt de Oostenrijkse topadviseur al duidelijke ideeën te hebben voor het zusterteam uit Faenza. Gasly maakt daar zeker onderdeel van uit en dat is op zich best vreemd. De triomfator van Monza presteert een heel kalenderjaar naar behoren en hoopt dus op een nieuwe promotie naar Red Bull Racing. Alle vragen daarover worden door Horner en Marko echter afgedaan met het antwoord: "AlphaTauri is geen opleidingsteam meer, maar een zusterteam. Die formatie heeft ook een goede coureur nodig, Pierre zit daar op zijn plek."

Het uitblijven van een reële kans op een nieuwe promotie kan ook meteen verklaren waarom Gasly om zich heen kijkt en wellicht met Renault praat. Voor volgend jaar blijft hij echter waar hij nu al zit: bij AlphaTauri. Het tweede zitje is nog wel vacant. Yuki Tsunoda heeft daar goede papieren voor, ogenschijnlijk betere papieren dan Daniil Kvyat. Het aankondigde vertrek van Honda kan als een knauw worden gezien voor de Japanner, maar dat valt mee. Zo heeft Masashi Yamamoto al laten weten dat Honda financieel achter Tsunoda blijft staan en heeft Red Bull het Japanse merk ook hard nodig voor de gewenste constructie vanaf 2022. Tsunoda moet in de Formule 2 nog wel zijn superlicentie halen en moet tot slot nog rekening houden met een eventuele degradatie van Albon. Want wat gebeurt er als de Britse Thai moet plaatsmaken bij het vlaggenschip van Red Bull?

Racing Point

Bij Racing Point, of beter gezegd bij Aston Martin, bestaan er geen vraagtekens meer. Vettel zal het team als viervoudig wereldkampioen komen versterken. Over Lance Stroll, vanzelfsprekend zoon van de eigenaar en grote geldschieter Lawrence Stroll, hoeven we het niet eens te hebben. De formatie die volgend jaar in het groen en onder de naam van Aston Martin zal rijden, heeft de rijdersbezetting daarmee rond. Kind van de rekening is Sergio Perez.

Haas

De vervolgvraag is waar Perez onderdak vindt. Het meest voor de hand liggende antwoord luidt Haas. Teambaas Guenther Steiner heeft zijn waardering voor Perez niet onder stoelen of banken geschoven en teameigenaar Gene Haas kan ook wel wat financiële ondersteuning voor het F1-project gebruiken. Precies dat kan Perez met zijn sponsoren uit Mexico bieden. Bovendien lijkt het aantrekken van de Mexicaan ook sportief een stap in de goede richting, zeker als je hem vergelijkt met de huidige rijders Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

Toch is het allerminst een gelopen koers en is het absoluut nog geen gegeven dat Perez instapt. Steiner geeft aan dat hij een shortlist van tien coureurs heeft en achter de schermen lijkt er nog wat meer te spelen. Zo wordt er gesproken over en ook met de zeer gefortuneerde familie Mazepin. Een gedeeltelijke overname van het team is naar verluidt van tafel geveegd, maar het is wel reëel dat de familie een behoorlijk bedrag neerlegt om Nikita Mazepin aan een F1-zitje te helpen. De Rus is sportief gezien zeker geen hoogvlieger, maar geld opent nou eenmaal vele deuren. Zeker in de Formule 1. Haas dus als speelbal van de rijken. Wordt vervolgd.

Williams

Als dat vervolg nadelig uitpakt voor Perez, zijn diens kansen op een toekomst in F1 nog niet helemaal verkeken. Zo kwam vorige week naar buiten dat het management van de Mexicaanse coureur in gesprek zou zijn met Williams, puur als een plan B. Dit lijkt onwaarschijnlijk, zeer onwaarschijnlijk zelfs, maar is volgens insiders niet uitgesloten. Op het eerste oog lijkt dit wel het geval en lijkt er simpelweg geen plek te zijn bij de stal uit Grove. Eerder dit jaar bevestigde Claire Williams namelijk dat George Russell en Nicholas Latifi in 2021 nog voor Williams rijden.

Maar Claire Williams is weg en in haar kielzog de hele familie. Maar goed: dan staat alles over Russell en Latifi toch nog steeds zwart-op-wit? Dat klopt, alleen wel met een hele belangrijke 'maar'. Naar verluidt zit er in beide contracten een 'change of control' clausule, waarmee de nieuwe eigenaren het recht hebben om de overeenkomsten te herzien dan wel op te zeggen. Juist daar zit de opening voor Perez en consorten. Er wordt al gesproken over een F1-seizoen zonder Russell, al is ook dat veel te voorbarig. Als zoiets dreigt, dan zal Mercedes - waar Russell tot het opleidingstraject behoort - haar invloed als motorleverancier aanwenden. Bovendien is de jonge Brit in sportief opzicht dé absolute motor achter het huidige herstel van het team.

Alfa Romeo

Als deze verhaallijnen nog niet interessant genoeg zijn voor de aankomende weken, dan is er tot slot nog Alfa Romeo. De zitjes van die formatie zijn heel simpel gezegd als volgt te verdelen: één stoeltje mag worden ingevuld door Alfa-teambaas Frédéric Vasseur, het andere stoeltje wordt direct bezet door Ferrari. Wat betreft het eerstgenoemde stoeltje lijkt de richting voor 2021 al wel duidelijk. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat Kimi Raikkonen de optie in zijn contract heeft gelicht en zodoende nog een jaar aanblijft bij Alfa.

Het tweede zitje is dus van Ferrari. Het merk uit Maranello heeft Antonio Giovinazzi momenteel op die plek geposteerd, maar de Italiaan moet serieus vrezen. Zo heeft de Scuderia drie zeer getalenteerde juniorrijders in de eigen geleden die allemaal loeren op een promotie vanuit de Formule 2. Het gaat om Robert Shwartzman, Callum Ilott en Mick Schumacher. Alhoewel Giovinazzi er momenteel alles aan doet om deze mannen nog even klein te houden, lijkt Mick Schumacher de beste papieren te hebben om in te stappen als teammaat van The Iceman. De aanstaande Formule 2-titel moet voor 'de zoon van' het laatste duwtje in de juiste richting zijn.