Russell verrast met P2 in kwalificatie: 'Moest me enorm aanpassen'

De met COVID-19 uitgetelde Lewis Hamilton vervangen bij Mercedes. Een hele eer, maar ook geen gemakkelijke klus, zo ondervond George Russell dit weekend. De 22-jarige Brit rijdt al twee jaar rond met de matige Williams. Ondanks dat die Williams doorgaans maar een dikke seconde trager is dan de Mercedes, bleek de aanpassing erg groot. Daarvan was voor de buitenwereld weinig te merken in de kwalificatie voor de GP van Sakhir, want op het korte circuit van Bahrein kwam Russell tot op 0.026 van Bottas en strandde hij dus op een zucht van zijn eerste pole, en dat bij zijn eerste verschijning in Q3.

"Het is heel intens geweest", rapporteerde Russell. "Er was veel om op te pikken, tot zelfs het zitje. Alles is zo anders en het voelde heel vreemd aan. Ik moest vergeten hoe ik de Williams bestuur en achterhalen hoe ik met deze auto snel kan gaan. Ik heb veel geprobeerd in de derde training en dat ging niet zo best, maar in de laatste ronde van de kwalificatie viel alles op de juiste plek."

Russell vindt het jammer dat hij de pole nipt is misgelopen, maar is wel blij met zijn eigen prestatie. "Ik ben heel tevreden met dit resultaat", voegde hij toe. "Het is natuurlijk jammer om de pole te missen op 20 milliseconden, maar als je me vorige week had verteld dat ik me als tweede zou kwalificeren, dan had ik je niet geloofd. Valtteri heeft Lewis door de jaren heen altijd onder druk kunnen zetten in de kwalificatie. Statistisch gezien zit er steeds maar een tiende tussen hen. En we weten allemaal hoe goed Lewis is, dus ik ben heel tevreden dat ik met twee dagen voorbereiding zo dicht bij Valtteri zit."

Zondag start Russell wel aan de vuile binnenkant van de grid en dus mag hij al meteen de hete adem van Max Verstappen in de nek verwachten. Net zoals vorige week start de Nederlander als derde vanaf de schone kant en toen kon hij meteen een plek opschuiven. "Ik heb morgen niemand voor mij op de grid, dat heb ik al heel lang niet meer meegemaakt", lachte Russell. "Het wordt heel lastig. In de kwalificatie voelde ik me op mijn gemak omdat je er gewoon alles uit moet gooien. In de race heb je meer controle en finesse nodig en ik heb gewoon die ervaring nog niet [met de Mercedes], dus ik zal alles geven en dan kijk ik wel waar ik uitkom."