Verstappen met miniem verschil op P3: "Goede kwalificatie van ons"

Alhoewel Verstappen bepaald geen fan is van het korte 'outer circuit' in Bahrein, komt hij er met zijn RB16 wel aardig voor de dag. De Nederlander liet op vrijdag weten dat Red Bull 'nog iets moest vinden over één ronde' maar bleek de zaakjes een dag later behoorlijk voor elkaar te hebben. Zo topte hij de afsluitende training en kon hij zich in de kwalificatie ook meten met Mercedes. Verstappen sloot Q2 als snelste man af en opende de afsluitende sessie ook met de snelste rondetijd. Maar in een spel van duizendsten is het aan het eind van de rit toch weer de gebruikelijke derde plek geworden.

'Goede kwalificatie' met minieme verschillen

"Zij hebben bij Mercedes een extra run gereden volgens mij. Maar goed: als ik even puur naar onszelf kijk, dan hebben we op zich wel een goede kwalificatie gehad. Het is natuurlijk een korte ronde met maar weinig bochten, maar het ging niet slecht", zo concludeert de tweevoudig polesitter meteen na afloop van de kwalificatie. "Ik ben in ieder geval blij om weer bij de eerste drie te staan. Ik probeerde natuurlijk zo dicht mogelijk bij Mercedes te zitten en zat er ook wel behoorlijk dichtbij, al heeft dat ook deels met de compacte lay-out te maken."

Verstappen reed zijn snelste tijd in Q2, in tegenstelling tot het Mercedes-duo, op softs. De Nederlander leek zelf ook op mediums te willen starten, maar belandde tijdens de slotminuten van die sessie in de gevarenzone. Hij moest er dus wel een extra run op softs aan geven. "Daardoor starten we morgen op andere banden dan Mercedes, het wordt interessant om te zien hoe dat voor ons uitpakt. Zoals ik al vaker heb gezegd: we hebben niets meer te verliezen, dus laten we er morgen iets leuks van maken en kijken wat we kunnen doen."

Verstappen heeft niets te verliezen

Kan Verstappen bij de start meteen profiteren van die zachtere compound en Russell misschien te grazen nemen? "Dat is natuurlijk het ideale plan, indien mogelijk. Maar goed: dat moeten we morgen ook allemaal maar zien. Ik kijk er op zich wel naar uit. De rondetijden zitten op dit circuit erg dicht bij elkaar, dus de start wordt best belangrijk. Maar zelfs met een goede start wordt het hier niet gemakkelijk, aangezien we extreem veel ronden moeten afleggen en het managen van verkeer ook heel belangrijk wordt."

