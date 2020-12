Leclerc imponeert en stapt eerder uit: “Kon eigenlijk niet beter"

Het was wel een ietwat merkwaardig beeld. Terwijl Q3 nog in volle gang was en beide Mercedes-coureurs hun pitboxen verlieten, stond Leclerc al naast zijn Ferrari. Hij kwam even buurten aan de pitmuur en hield het vervolgens voor gezien. Maar waarom gaf hij er vroegtijdig de brui aan? "Nou om te beginnen had ik geen nieuwe set van de zachte banden meer over. Die set heb ik om twee redenen maar meteen gebruikt. Te beginnen omdat ik dacht dat het eind van Q3 een chaos zou worden. Daar komt bij dat ik een heel duidelijk plan in mijn hoofd had: meteen naar buiten en leveren. En precies dat hebben we gedaan."

Geleerd van Gasly voor bijna perfecte ronde

Dat Leclerc de tweede run liet voor wat het was, hing niet alleen samen met de beschikbare banden. Het hield ook verband met de indrukwekkende prestatie die hij daarvoor al had neergezet. "Ik denk niet dat ik het later in de sessie nog beter had kunnen doen. Ik ben extreem blij met vandaag. Ik houd er niet echt van om te zeggen dat mijn ronde een perfecte ronde is geweest, omdat er altijd wel dingen blijven die beter kunnen. Maar om eerlijk te zijn heb ik in die ronde wel alles gedaan wat ik wilde doen. Zo remde ik erg laat voor de eerste bocht, maar wist ik die bocht wel te halen en ook een goede exit te pakken."

Leclerc wist in die fase van Q3 zelfs de tweede tijd te noteren, achter Max Verstappen. Hij was beide Mercedes-coureurs te snel af, al wisten de zwartgemaakte Zilverpijlen hem in het restant nog te passeren. Verder kwam het echter niet, tot tevredenheid van Leclerc. "Ik heb op rijdersvlak ook echt een enorme stap gemaakt van de derde vrije training naar de kwalificatie. Zo gebruik ik nu veel meer van de kerbstones dan daarvoor. Dat heb ik geleerd door naar onboard-beelden van Pierre Gasly te kijken, dus bij deze bedankt Pierre", lacht hij.

Verwachtingen voor race minder hooggespannen

Slotvraag is natuurlijk of Leclerc zondagavond nog steeds zo kan lachen. De tweevoudig GP-winnaar verwacht zelf dat Ferrari het in de race een stuk lastiger krijgt. "We hebben dit jaar al wel meerdere keren verder naar voren gestaan dan dat eigenlijk zouden horen in de kwalificatie. Dat geeft ons steeds hoop voor zondag, al heeft dat meerdere keren frustratie opgeleverd. Tegelijkertijd moeten we wel reëel blijven, ik denk dat morgen een lastige dag wordt en dat we niet zo competitief kunnen zijn als vandaag. We hebben in ieder geval niet de vierde auto van de grid qua snelheid, maar laten we kijken of we weer kunnen maximaliseren."

VIDEO: Alles wat je moet weten over F1 over het 'outer circuit' in Bahrein

