Russell ziet punten door het putje spoelen: "Het is wel typisch"

Russell maakte op zaterdag ook al een goede indruk door op slechts 0008 seconde van Q3 te stranden. De Mercedes-protegé staat in de paddock te boek als 'Mr. Saturday', maar zag op de Red Bull Ring kans om daar verandering in te brengen. Williams had iets anders geprobeerd met de afstelling en dat zou op zondag soelaas moeten bieden. Het leek ook even die kant op te gaan. Russell bleef uit het gedrang in de eerste ronde en vond zichzelf nadien terug op P8.

Daarna sloeg het noodlot echter toe. Williams sprak via de boordradio over 'plan B vanwege betrouwbaarheidsredenen' en bij de eerste stop werd duidelijk wat dat inhield. Er moest perslucht aan te pas komen, al kon zelfs dat zijn zondagmiddag niet meer redden. "Dit is verschrikkelijk jammer. Racen is nooit makkelijk. Oneerlijk is misschien niet het goede woord, want je creëert je eigen geluk. Maar dit is voor ons wel heel zuur, vooral omdat wij niet vaak op deze posities rijden", laat Russell voor de camera van Ziggo Sport weten. "Het is gewoon typisch. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, om eerlijk te zijn."

Des te meer doordat Russell naar eigen zeggen ver had kunnen komen. "Deze puntenfinish was immens geweest. Niet alleen voor het moraal, maar we hadden gewoon P8 of zelfs P7 kunnen pakken. Ik denk eerlijk gezegd dat P7 mogelijk was, ik was sneller dan Alonso. Vier of zelfs zes punten, zoiets zou goud waard zijn in het constructeurskampioenschap", mijmert de jonge Brit. Hij kon aan de televisieploegen nog niet melden wat er precies verkeerd is gegaan. "Het is in ieder geval een technisch probleem, maar we kijken er momenteel nog naar. Het heeft iets te maken met de pneumatische druk."