Leclerc: Een van mijn beste F1-races, maar er zat meer in dan P7

De kans van Charles Leclerc op een topklassering leek na de eerste ronde van de Stiermarkse Grand Prix al verkeken. De vanaf P7 vertrokken Ferrari-coureur kwam na de eerste bocht met zijn voorvleugel in aanraking met de linker achterband van Gasly. De AlphaTauri-coureur reed terug naar de pits en viel daar uit, Leclerc kon na een wissel van zijn voorvleugel verder. Wel reed hij helemaal achteraan. Daarna reed de Monegask met het mes tussen de tanden terug naar voren, wat leidde tot een mooie inhaalrace en een knappe zevende plek aan de finish.

Over zijn race als geheel is Leclerc bijzonder tevreden, hoewel toch ook het gevoel blijft hangen dat er meer mogelijk was geweest. “Als we kijken naar de eerste ronde, dan is het een ongelofelijke race voor ons geweest. We waren enorm snel, maar de eerste ronde weerhield ons ervan om nog iets veel, veel beters te laten zien”, gaf hij na afloop van de race toe bij Sky F1. “Het was een grote kans. De snelheid was ongelofelijk, het was buiten de eerste ronde een van mijn beste prestaties in de Formule 1.” Over het incident met Gasly wilde Leclerc, die werd uitgeroepen tot Driver of the Day, niet veel kwijt. “Eerlijk gezegd moet ik het nog van buitenaf bekijken, ik heb geen idee of Pierre iets naar links ging en ik op hetzelfde moment naar rechts bewoog. Ik denk dat het een combinatie van beiden is. Uiteindelijk raakten we elkaar.”

Volgend weekend staat de volgende F1-race op de rol en dan is de Red Bull Ring opnieuw het decor, ditmaal voor de Oostenrijkse Grand Prix. Leclerc heeft met zijn optreden in het eerste treffen vertrouwen getankt voor de tweede race op de Oostenrijkse omloop, waar hij met een goed gevoel naartoe gaat werken. “Ik kijk enorm uit naar volgend weekend. Dit was heel, heel bijzonder. Het is namelijk al een tijd geleden dat we zo’n race pace hadden. Dat was dus goed om te zien.”

Hamilton voorkwam aanval Sainz op Norris

Ondanks zijn sterke inhaalrace was Leclerc niet de beste Ferrari-coureur in de eindklassering. Die eer ging naar teamgenoot Carlos Sainz Jr.. De Spanjaard vertrok vanaf de twaalfde positie, maar kwam dankzij de goede race pace van Ferrari en een uitstekende strategische beslissing uiteindelijk als zesde over de finish. “Het was een uitstekende werkdag. We hadden een heel sterke eerste stint op de mediums en maakten met een heel goede snelheid de overcut op vrijwel het hele middenveld”, vertelde Sainz na de race aan Sky Sports F1.

Ook bij Sainz bleef het gevoel hangen dat er meer mogelijk was. Hij verwachtte nummer 5 Lando Norris aan te kunnen vallen na zijn pitstop, maar slaagde daar door Lewis Hamilton niet in. “Daarna was er een heel vreemd scenario. Ik reed op nieuwe harde banden en voor mij reed Lando, van wie ik wist dat ik hem in vrije lucht kon bijhalen. Ineens zat ik echter achter Lewis. Ik twijfelde vijf, tien ronden of ik hem moest volgen of dat ik Lando moest proberen te pakken. Ineens besefte ik dat Lewis het lastig had met de banden, dat ik veel sneller was en mezelf moest ontdoen van de ronde achterstand. Maar tegen de tijd dat ik aan hem voorbijging, was het te laat om Lando nog bij te halen.”