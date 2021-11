Russell: “Geen idee waar onze snelheid is gebleven”

In de kwalificatie op het circuit van Interlagos moest George Russell voor het eerst dit seizoen over één rondje zijn meerdere erkennen in teamgenoot Nicholas Latifi. Russell kwam er niet verder dan de achttiende plaats, terwijl zijn Canadese teamgenoot slechts een halve tiende van een seconde sneller ging en het daarmee met een zeventiende tijd niet veel beter deed. Beide Williams-coureurs konden daardoor na het eerste kwalificatiedeel al uitstappen, wat zeker na de eerder getoonde vorm dit seizoen een behoorlijke domper was voor de Britse renstal.

“Het viel gewoon niet op zijn plek voor mij”, vertelde Russell tegenover de camera’s van Sky F1. “Nicholas deed het heel erg goed, dus mijn complimenten aan hem.”

Het feit dat hij voor het eerst dit jaar in de kwalificatie werd geklopt door zijn teamgenoot deerde Russell maar weinig. Het baat hem namelijk vooral zorgen dat Williams opeens zoveel snelheid tekort komt: “Als team hebben we het heel erg zwaar en we hebben eigenlijk geen idee waar de snelheid gebleven is. Dit is de negentiende race van het seizoen en dit is geloof ik de tweede keer dat we Q2 niet hebben gehaald. We kwamen bovendien ook veel tekort, drieënhalve tiende. Mijn rondje voelde wel oké, maar het was niets bijzonders. Normaal gesproken komt het wel wat makkelijker mijn kant op, dus we moeten echt zien te begrijpen waar de gebleven is.”

Russell vermoedt dat de wind vrijdag een rol heeft gespeeld op het circuit van Interlagos, aangezien de auto daar al het hele seizoen heel gevoelig voor is: “De wind is denk ik de grootste factor. In die bochtige, krappe delen hadden we wind in de rug en dat maakt het behoorlijk lastig. Dat was ook zo toen we de vorige keer in Hongarije vroegtijdig werden uitgeschakeld. Daar was het precies hetzelfde, we hadden wind in de rug in het bochtige gedeelte, wat ons echt parten speelde. Dat speelt dus zeker mee”, aldus Russell, die echter niet alleen de wind de schuld wil geven: “Het lijkt een beetje te vergezocht om dat als excuus aan te grijpen. Ik moet ook naar mezelf kijken, hoe ik het zelf heb gedaan en dan met het team de koppen bij elkaar steken en zien te begrijpen waar onze snelheid gebleven is.”

Latifi klopt Russell, maar is niet tevreden

Teamgenoot Latifi was blij dat hij zich voor het eerst dit seizoen voor zijn teamgenoot had gekwalificeerd, maar was verder ook niet echt te spreken over zijn prestatie: “Vanaf de eerste vrije training was het al meteen lastig”, aldus de Canadees. “Ik kreeg gewoon niet het juiste gevoel in de auto. In de kwalificatie lijken we altijd wel een stap te zetten, dat is fijn, maar hier was die stap niet groot genoeg. Ik ben dan ook niet tevreden met mijn prestatie. We hadden een betere ronde kunnen rijden, deze was nogal slordig. Maar we krijgen de auto maar lastig op de plek waar hij ons het benodigde vertrouwen geeft, zeker in een sprintweekend als dit waar je maar één vrije training krijgt en dan meteen moet kwalificeren. Dus ja, het was een teleurstellend resultaat.”