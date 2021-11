Horner: FIA heeft het enige mogelijke besluit genomen met diskwalificatie

De DRS-saga in Brazilië is uitgegroeid tot een soap van bijna twintig uur, al hebben de stewards na de tweede training alsnog duidelijkheid verschaft: Lewis Hamilton is geschrapt uit de kwalificatie-uitslag en moet de sprintrace als allerlaatste starten. Het is volgens Christian Horner volstrekt logisch: "Dit is het enige mogelijke besluit dat de stewards konden nemen", laat hij in een eerste reactie aan Sky Sports F1 weten. "Wij hebben in 2012 al eens hetzelfde meegemaakt en in dergelijke gevallen is het nou eenmaal zwart-wit."

Geen bewuste overtreding?

Horner gelooft Mercedes overigens wel in de verklaring dat het team van Toto Wolff niet bewust het technische reglement heeft overtreden. Mercedes en de stewards zien het meer als een fout dan als doelbewust valsspelen en dat is een lezing waar Horner zich in kan vinden. "Ik ben er wel vrij zeker van dat ze dit niet expres hebben gedaan. Mensen gaan geen dingen ontwerpen die in strijd zijn met het reglement, dat zou immers illegaal en ook erg ondeugend zijn."

Waar Hamilton dit weekend twee inhaalraces moet rijden om zijn titelaspiraties levend te houden, kreeg Verstappen een boete van 50.000 euro voor het aanraken van Hamiltons auto in parc fermé. "Dat is best ironisch", lacht Horner. "Hij krijgt eerst een boete en daarna krijgt hij misschien weer een bonus voor pole-position." Alhoewel die boete Verstappen geen enkele pijn doet, blijft zijn teambaas van mening dat de sanctie best achterwege had kunnen blijven. "Sebastian [Vettel] is eigenlijk de koning van het inspecteren van andermans auto hè. Maar inmiddels zien we dat alle coureurs het doen, dit hoort gewoon bij de nieuwsgierigheid en de competitie."

Horner verwacht Hamilton in top-tien tijdens sprintrace

Rest alleen nog de vraag welk effect alle gebeurtenissen achter de schermen hebben op de titelstrijd. "Nou, momenteel geen enkel effect", is Horner scherp. "Wij moeten de focus op onszelf hebben en ervoor zorgen dat wij onze eigen kansen benutten. Bovendien moeten we Valtteri niet vergeten. Hij zal snel zijn en er vol voor gaan." Dat laatste zal Hamilton ook doen en Horner ziet nog best perspectief voor de Mercedes-coureur. "Ze hebben nog steeds veel snelheid en dit is een circuit waarop je best goed kunt inhalen, zeker met die lange run naar de eerste bocht. Ik zou helemaal niet verbaasd zijn als Lewis aan het eind van deze race in de top-tien staat. Morgen wordt het warmer en speelt de bandendegradatie een nog grotere rol, je kunt hem nooit uitvlakken."