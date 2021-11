Mercedes niet in beroep tegen diskwalificatie Hamilton

Tijdens de kwalificatie voor de Braziliaanse Grand Prix noteerde Lewis Hamilton nog overtuigend de snelste tijd en leek zich daarmee te verzekeren van de eerste startplek voor de zaterdagse sprintrace. Kort na de kwalificatie werd echter duidelijk dat de stewards een onderzoek openden naar de achtervleugel van de Mercedes-coureur. Bij het openen van het DRS-systeem klapte de achtervleugel te ver open, wat hem een voordeel opleverde op de rechte stukken.

Pas kort na de tweede vrije training kwam er duidelijkheid: Hamilton werd vanwege de DRS-overtreding uit de uitslag van de kwalificatie gehaald en moet de sprintrace dus vanaf de laatste plek aanvangen. Mercedes had echter nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het oordeel van de stewards in een poging de straf ongedaan te maken. Een uur voor de start van de sprintrace maakte het team echter een einde aan de twijfel door te communiceren dat van een beroepszaak geen sprake is. “Het team gaat niet in beroep tegen de diskwalificatie van Lewis na de kwalificatie. We willen deze wereldtitels op het circuit winnen”, meldde het Brits-Duitse fabrieksteam via Twitter.

Voor Hamilton betekent dit dat hij de rest van het weekend een flinke uitdaging heeft om zich weer naar voren te knokken. In de 24 ronden tellende sprintrace moet de regerend wereldkampioen dus vanaf de twintigste en laatste positie starten, terwijl titelrivaal Max Verstappen de eerste startplek erft. Bovendien krijgt Hamilton voor de race op zondag nog een gridstraf van vijf plaatsen voor het inzetten van zijn vijfde verbrandingsmotor van 2021.