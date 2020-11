Russell: "Laat me niet afleiden door complimenten van collega's"

Russell debuteerde in 2019 in de Formule 1 nadat hij een jaar eerder het Formule 2-kampioenschap had gewonnen, voorLando Norris en Alex Albon. Waar die twee coureurs inmiddels regelmatig om de punten strijden, staat Russell bij Williams na 35 Grands Prix nog steeds met lege handen. Wel heeft hij zijn teamgenoten Robert Kubica (in 2019) en Nicholas Latifi (dit jaar) in alle 35 kwalificaties verslagen.

Het levert de Mercedes-junior karrenvrachten aan lofuitingen op, onder andere van de wereldkampioenen Lewis Hamilton en Fernando Alonso die beiden een toekomstig kampioen in Russell zien. De 22-jarige coureur zelf is daar echter niet mee bezig en weigert al te veel in te gaan op de positieve hype rond zijn eerste seizoenen in de F1. “Ik kan die opmerkingen natuurlijk echt wel waarderen, laat daar geen misverstand over bestaan”, zegt Russell op de vraag van Motorsport.com welke impact alle complimenten hebben. “Het is ruis, achtergrondgeluid. Echt, ik weet dat ik gewoon elke week moet blijven presteren. Hoe fantastisch het ook is om een schouderklopje te krijgen van deze jongens, ik moet dat ook waarmaken op het circuit.”

Russell blokt de het achtergrondgeluid zoals hij het noemt, het liefst uit zijn systeem. “Ik heb altijd geprobeerd om dit soort opmerkingen niet in mijn hoofd te laten komen. Ik doe deze sport voor mezelf en mijn familie. De grootste druk die ik voel komt van mezelf, en niet van iemand anders.”

Opvolger Hamilton?

De coureur uit King’s Lynn maakt sinds 2017 deel uit van het juniorprogramma van Mercedes, en wordt algemeen gezien als een toekomstige opvolger van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas bij het team uit Brackley. Na zijn crash op Imola achter de safety car kreeg Russell direct steun van Hamilton. “Het is oké om fouten te maken en het is oké om daarbij pijn te voelen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen die Russell een grote toekomst voorspelt. “Ik ben echt onder de indruk van zijn racevermogen en hoe hij groeit. Er zijn meerdere coureurs die de toekomst van deze sport vertegenwoordigen, maar hij is er één van. Ik twijfel er niet aan dat hij het potentieel heeft om in de toekomst kampioen te worden.”